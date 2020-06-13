Дизайн и верстка простого сайта

Для оживления лендинга и личного кабинет требуется дизайнер и верстальщик. Желательно в одном лице, либо два человека работающие в связке. Чтобы максимально ускорить процесс.

Есть свой сайт донор с которого можно взять 80% дизайна и верстки лендинга.

ЛК желательно писать на реакте, но подойдет и простой хтмл.

Срок 10 дней максимум. Оплата после сдачи и правок, либо блоками через сделку фриланса.

ВАЖНО:

- Рисовать в фигме чтобы если что я мог быстро внести правки сам.

- Верстка в гит.

- Обязательно работать каждый день и двигаться по таймлайну чтобы выдержать срок.

- Быть на связи в рабочее время, желательно возможность общаться голосом для быстрого прояснения деталей.

- При срыве сроков накладываем заранее согласованные санкции (% от оговоренной суммы)

Вот ТЗ в Figma. (Описание Верстки в комментариях)

:https://www.figma.com/file/rW7DlbYm5ovx1OrHc1CnCS/Pohudei.online?node-id=0%3A1

Ничего придумывать не нужно. Все спрототипировано как должно быть.

Сумма оплаты ДОГОВОРНАЯ, после обсуждения деталей. Задавайте вопросы, предлагайте свою цену.

Выберем очевидно самое разумное предложение в нынешних условиях. С пустыми и новыми профилями без отзывов просьба не обращаться.

Для ускорения процесса пишите в ТГ: pavel_bur

Заранее спасибо за отклик.