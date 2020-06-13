Необходимо проработать верхнюю часть главной страницы (баннер, мегаменю (кнопки разделов, цветовые решения), преимущества, соцсети). Так же карточки товаров - их верхнюю часть и разделы. Возможно преобразование основной части (цветовой гаммы, будем обсуждать лично эту возможность ...
Дизайн и верстка простого сайта
Для оживления лендинга и личного кабинет требуется дизайнер и верстальщик. Желательно в одном лице, либо два человека работающие в связке. Чтобы максимально ускорить процесс.
Есть свой сайт донор с которого можно взять 80% дизайна и верстки лендинга.
ЛК желательно писать на реакте, но подойдет и простой хтмл.
Срок 10 дней максимум. Оплата после сдачи и правок, либо блоками через сделку фриланса.
ВАЖНО:
- Рисовать в фигме чтобы если что я мог быстро внести правки сам.
- Верстка в гит.
- Обязательно работать каждый день и двигаться по таймлайну чтобы выдержать срок.
- Быть на связи в рабочее время, желательно возможность общаться голосом для быстрого прояснения деталей.
- При срыве сроков накладываем заранее согласованные санкции (% от оговоренной суммы)
Вот ТЗ в Figma. (Описание Верстки в комментариях)
:https://www.figma.com/file/rW7DlbYm5ovx1OrHc1CnCS/Pohudei.online?node-id=0%3A1
Ничего придумывать не нужно. Все спрототипировано как должно быть.
Сумма оплаты ДОГОВОРНАЯ, после обсуждения деталей. Задавайте вопросы, предлагайте свою цену.
Выберем очевидно самое разумное предложение в нынешних условиях. С пустыми и новыми профилями без отзывов просьба не обращаться.
Для ускорения процесса пишите в ТГ: pavel_bur
Заранее спасибо за отклик.
Заявки фрилансеров
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