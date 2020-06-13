Преобразить дизайн шапки сайта на всех версиях.

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Закрыт26 заявок1020 просмотров

Необходимо проработать верхнюю часть главной страницы (баннер, мегаменю (кнопки разделов, цветовые решения), преимущества, соцсети). Так же карточки товаров - их верхнюю часть и разделы. Возможно преобразование основной части (цветовой гаммы, будем обсуждать лично эту возможность исходя из предложений/замечаний Вашим опытным взглядом). https://alise-flowers.ru. Задача сделать сайт современнее, интереснее и приятнее внешне. Правки во всех версиях сайта: комп., моб., планшет.

5 лет назад
guest_15921213809189
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Выбранный исполнитель

evzmeniy
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Заявки фрилансеров

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Сайты «под ключ»
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