Простой сайт для сервиса по ремонту телефонов.Все что нужно:адекватный вид(можно клон),выложить ценники на основной ремонт айфонов. Пишите цены и предлы.
Преобразить дизайн шапки сайта на всех версиях.
Необходимо проработать верхнюю часть главной страницы (баннер, мегаменю (кнопки разделов, цветовые решения), преимущества, соцсети). Так же карточки товаров - их верхнюю часть и разделы. Возможно преобразование основной части (цветовой гаммы, будем обсуждать лично эту возможность исходя из предложений/замечаний Вашим опытным взглядом). https://alise-flowers.ru. Задача сделать сайт современнее, интереснее и приятнее внешне. Правки во всех версиях сайта: комп., моб., планшет.
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