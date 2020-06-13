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Закрыт46 заявок1535 просмотров

Простой сайт для сервиса по ремонту телефонов.Все что нужно:адекватный вид(можно клон),выложить ценники на основной ремонт айфонов.

Пишите цены и предлы.

5 лет назад
kbm-ko
33 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Вадим
 
28 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Софья
 
23 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Ксения
 
36 лет
13 лет в сервисе
Была
18 дней назад
155 отзывов(-1)
5 лет назад
ТОП-5
Сайты «под ключ»
Саак
 
35 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
3 отзыва(-1)
5 лет назад
Марина
 
31 год
7 лет в сервисе
Была
8 месяцев назад
11 отзывов(-1)
5 лет назад
Александр
 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
10 часов назад
287 отзывов
5 лет назад
ТОП-10
Сайты «под ключ»
Алиса
 
29 лет
5 лет в сервисе
Была
3 года назад
13 отзывов
5 лет назад
Роман
 
37 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
2 отзыва
5 лет назад
Алексей
 
45 лет
9 лет в сервисе
Был
4 года назад
2 отзыва
5 лет назад
Дмитрий
 
30 лет
5 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
52 отзыва(-1)
5 лет назад
Ольга
 
22 года
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Анатолий
 
25 лет
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Вероника
 
28 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Максим
 
43 года
6 лет в сервисе
Был
4 года назад
19 отзывов(-1)
5 лет назад
Александр
 
33 года
6 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
Вера
 
31 год
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Вадим
 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
4 часа назад
11 отзывов
5 лет назад
ТОП-5
Сайты «под ключ»
Мелинэ
 
27 лет
7 лет в сервисе
Была
месяц назад
39 отзывов
5 лет назад
Артур
 
42 года
10 лет в сервисе
Был
3 часа назад
26 отзывов
5 лет назад
Юрий
 
32 года
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
Ирина
 
35 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Екатерина
 
22 года
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Влад
 
30 лет
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 лет назад
Елена
 
35 лет
6 лет в сервисе
Была
3 года назад
5 лет назад
Игорь
 
32 года
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
1 отзыв
5 лет назад
Анастасия
 
25 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Алексей
 
44 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Илья
 
55 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 лет назад
Виталий
 
30 лет
6 лет в сервисе
Был
год назад
10 отзывов
5 лет назад
Роман
 
41 год
16 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
51 отзыв
5 лет назад
Андрей
 
39 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 лет назад
Дмитрий
 
32 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Татьяна
 
29 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Светлана
 
40 лет
6 лет в сервисе
Была
2 года назад
5 лет назад
Сергей
 
38 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Иван
 
26 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
6 отзывов(-1)
5 лет назад
Тимур
 
20 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Андрей
 
30 лет
12 лет в сервисе
Был
3 часа назад
61 отзыв
5 лет назад
Анна
 
43 года
5 лет в сервисе
Была
3 года назад
5 лет назад
Денис
 
35 лет
8 лет в сервисе
Был
4 года назад
29 отзывов
5 лет назад
Марина
 
43 года
16 лет в сервисе
Была
3 года назад
119 отзывов
5 лет назад
Сергей
 
35 лет
9 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
5 отзывов
5 лет назад
Евгений
 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
41 отзыв(-1)
5 лет назад
Борис
 
42 года
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
91 отзыв
5 лет назад
Кирилл
 
23 года
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
Ольга
 
33 года
8 лет в сервисе
Была
3 года назад
1 отзыв
5 лет назад