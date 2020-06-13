Сделать сайт на шаблоне CMS Wordpress

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт22 заявки1071 просмотр

Добрый день! есть купленный шаблон. Его необходимо развернуть и по тз внести изменения в него, чтобы это был полноценный сайт. 

Более подробное направлю по почте.

Первый раз работаю только по постоплате.

Спасибо!

WordPress
5 лет назад
Tankgirl
Наталья 
40 лет
18 лет в сервисе
Была
4 года назад

Заявки фрилансеров

Вадим
 
44 года
11 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
5 лет назад
Инна
 
58 лет
5 лет в сервисе
Была
4 года назад
2 отзыва
5 лет назад
Кисляк
 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
17 отзывов
5 лет назад
Вадим
 
29 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Владимир
 
58 лет
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
1 отзыв
5 лет назад
Константин
 
27 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
1 отзыв(-1)
5 лет назад
Денис
 
35 лет
9 лет в сервисе
Был
6 часов назад
15 отзывов(-1)
5 лет назад
Павел
 
31 год
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
30 отзывов
5 лет назад
Вадим
 
28 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Александр
 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
10 часов назад
287 отзывов
5 лет назад
ТОП-10
Сайты «под ключ»
Дмитрий
 
30 лет
5 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
52 отзыва(-1)
5 лет назад
Денис
 
23 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Вероника
 
28 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Владимир
 
30 лет
5 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
29 отзывов(-1)
5 лет назад
Дмитрий
 
41 год
7 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
39 отзывов
5 лет назад
Денис
 
35 лет
8 лет в сервисе
Был
4 года назад
29 отзывов
5 лет назад
Евгений
 
27 лет
13 лет в сервисе
Был
13 дней назад
74 отзыва
5 лет назад
Виталий
 
27 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
3 отзыва
5 лет назад
Борис
 
42 года
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
91 отзыв
5 лет назад
Камол
 
26 лет
9 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
35 отзывов
5 лет назад
Вадим
 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
5 часов назад
11 отзывов
5 лет назад
ТОП-5
Сайты «под ключ»
Екатерина
 
29 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад