Создать лендинг под продажу инфопродукта с привязкой Freekassa

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт32 заявки931 просмотр

От исполнителя требуется создать одностраничный сайт(лендинг)  под продажу ip телефонии с приявязкой домена хостинга и платежкой Freekassa

5 лет назад
guest_15919136106018
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Вадим
 
44 года
11 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
5 лет назад
Наталия
 
27 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Елена
 
27 лет
9 лет в сервисе
Была
3 года назад
64 отзыва(-1)
5 лет назад
Софья
 
20 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Анна
 
27 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Салмон
 
25 лет
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Анастасия
 
26 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Павел
 
31 год
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
30 отзывов
5 лет назад
Ольга
 
22 года
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Алексей
 
44 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Стефан
 
25 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
Вероника
 
24 года
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Иван
 
26 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
6 отзывов(-1)
5 лет назад
Артур
 
42 года
10 лет в сервисе
Был
3 часа назад
26 отзывов
5 лет назад
Вероника
 
28 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Павел
 
39 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Алексей
 
25 лет
5 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
3 отзыва
5 лет назад
Тая
 
31 год
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Ирина
 
36 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Александр
 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
10 часов назад
287 отзывов
5 лет назад
ТОП-10
Сайты «под ключ»
Владимир
 
30 лет
5 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
29 отзывов(-1)
5 лет назад
Артём
 
32 года
8 лет в сервисе
Был
час назад
168 отзывов
5 лет назад
ТОП-10
Сайты «под ключ»
Михаил
 
32 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
2 отзыва
5 лет назад
Алеся
 
27 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Олег
 
39 лет
12 лет в сервисе
Был
месяц назад
161 отзыв
5 лет назад
Марина
 
43 года
16 лет в сервисе
Была
3 года назад
119 отзывов
5 лет назад
Андрей
 
30 лет
12 лет в сервисе
Был
3 часа назад
61 отзыв
5 лет назад
Евгений
 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
41 отзыв(-1)
5 лет назад
Денис
 
31 год
5 лет в сервисе
Был
4 дня назад
4 отзыва
5 лет назад
Марина
 
31 год
7 лет в сервисе
Была
8 месяцев назад
11 отзывов(-1)
5 лет назад
Вадим
 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
5 часов назад
11 отзывов
5 лет назад
ТОП-5
Сайты «под ключ»
Алексей
 
40 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад

  • Похожие заказы

  • Создать сайт

    Требуется сайт для работодателей и исполнителей, по заданиям, в нем будет совмещено все возможности по созданию заданий, критериям со всех сайтов, от набора подписчиков и лайков с просмотрами ютуба,  сайта qcomment и такого что есть ...

    Сайты «под ключ»15 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Создание сайта

    Сделать сайт для интернет магазина товаров для взрослых. Сайт по дизайну: минимализм, пастельные тона. Сайт должен включать в себя каталог, разбитый по категориям, тест для подбора товаров, также для удобства покупателя формирование самостоятельного набора товаров ...

    Сайты «под ключ»25 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Нужен ответственный специалист по crm

    Нужно реализовать проект, в идеале чтобы под ключ.  Сайт-CRM система.  Коротко о системе: Пользователи, обычные посетители сайта с личным кабинетом, которые могут покупать промокоды. Сам сайт представляет из себя магазин промокодов. ...

    Сайты «под ключ»10 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Создать сайт под ключ, подключить системы аналитики

    Нужен сайт строительной тематики (строительство каменных домов, не из дерева!) на Вордпресс. Должны быть следующие страницы: главная, о компании, услуги, типовые проекты, наши работы, новости и контакты. В типовых проектах должен быть реализован ...

    WordPress
    Сайты «под ключ»28 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Требуется создать сайт под ключ. Онлайн платформа/школа для обучения

    $4285

    Требуется создать сайт под ключ. Онлайн платформа/школа для обучения по специальностям (дизайн, управление, программирование, маркетинг и др.) Пример аналогичной платформы: https://vk.cc/avEQKX Три этапа разработки (Дизайн, Верстка, Программирование). В идеале, если у Вас были ...

    Сайты «под ключ»42 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Сайт

    http://altaimaster.ru/ сделать аналог. но другие контактные данные. лого. в виде лединга. дизайн более менее современный. без наворотов. с настройкой хоста, покупкой домена. под ключ. нужна точная цена. оплата договор гпх или юр лица.

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Решить вопрос с сайтом на WP

    Сайт на https, но в левом верхнем углу пишет "Подключение к сайту защищено не полностью. Злоумышленники могут видеть изображения, которые видны вам, и изменять их в целях мошенничества". Нужно этот вопрос решить, чтобы горело зеленым.

    WordPress
    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад