Решить вопрос с сайтом на WP

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Завершен7 заявок376 просмотров

Сайт на https, но в левом верхнем углу пишет "Подключение к сайту защищено не полностью. Злоумышленники могут видеть изображения, которые видны вам, и изменять их в целях мошенничества".

Нужно этот вопрос решить, чтобы горело зеленым.

WordPress
5 лет назад
newfreelance24
Вадим 
44 года
9 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

AlexGah
32 года
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
5 лет назад
$5
1 день
Escrow
Все выполнено оперативно. Чувствуется профессиональная рука, ничего дополнительно разъяснять не пришлось. Благодарю и рекомендую к сотрудничеству!
Благодарю! Был рад помочь с задачей. Понятное ТЗ, быстрая оплата, на связи. Было приятно поработать. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

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