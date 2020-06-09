Создать лендинг - одностраничный сайт

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт57 заявок1269 просмотров

Нужен сделать сайт-одностраничник, нарисовать дизайн и красиво всё сделать.

Будем выбирать только тех, у кого есть красивые портфолио.

Направление ниши - переоформление земли в Московской области.

Интересует цена и срок выполнения.

5 лет назад
John567
39 лет
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Юлия
 
26 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Юлия
 
23 года
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Владислав
 
28 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Алена
 
30 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Машков
 
30 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 лет назад
Екатерина
 
25 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Анна
 
27 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Никита
 
28 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Стефан
 
25 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
Вероника
 
24 года
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
София
 
25 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Анастасия
 
24 года
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Павел
 
24 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Алексей
 
41 год
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Михаил
 
32 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
2 отзыва
5 лет назад
Андрей
 
24 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Владислав
 
23 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Ирина
 
42 года
13 лет в сервисе
Была
4 года назад
5 лет назад
Александр
 
27 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
Вадим
 
44 года
11 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
5 лет назад
Вадим
 
28 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Полина
 
24 года
5 лет в сервисе
Была
4 года назад
5 лет назад
Александр
 
35 лет
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 лет назад
Амон
 
24 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Анастасия
 
35 лет
6 лет в сервисе
Была
3 года назад
5 лет назад
Андрей
 
30 лет
12 лет в сервисе
Был
3 часа назад
61 отзыв
5 лет назад
Наташа
 
48 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Елена
 
42 года
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Рожден
 
30 лет
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
126 отзывов
5 лет назад
Адам
 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
17 отзывов
5 лет назад
Анастасия
 
24 года
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Вероника
 
28 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Вадим
 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
5 часов назад
11 отзывов
5 лет назад
ТОП-5
Сайты «под ключ»
Ростислав
 
27 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Денис
 
31 год
5 лет в сервисе
Был
4 дня назад
4 отзыва
5 лет назад
Александр
 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
10 часов назад
287 отзывов
5 лет назад
ТОП-10
Сайты «под ключ»
Максим
 
43 года
6 лет в сервисе
Был
4 года назад
19 отзывов(-1)
5 лет назад
Андрей
 
29 лет
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
40 отзывов
5 лет назад
Марина
 
31 год
7 лет в сервисе
Была
8 месяцев назад
11 отзывов(-1)
5 лет назад
Владимир
 
32 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Дмитрий
 
30 лет
5 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
52 отзыва(-1)
5 лет назад
Владимир
 
30 лет
5 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
29 отзывов(-1)
5 лет назад
Валерий
 
40 лет
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 лет назад
Алексей
 
45 лет
9 лет в сервисе
Был
4 года назад
2 отзыва
5 лет назад
Александр
 
29 лет
6 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
Марина
 
43 года
16 лет в сервисе
Была
3 года назад
119 отзывов
5 лет назад
Валерий
 
37 лет
18 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
29 отзывов
5 лет назад
Артур
 
56 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
186 отзывов
5 лет назад
Алина
 
26 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Артём
 
32 года
8 лет в сервисе
Был
час назад
168 отзывов
5 лет назад
ТОП-10
Сайты «под ключ»
Алексей
 
46 лет
16 лет в сервисе
Был
6 часов назад
610 отзывов
5 лет назад
Георгий
 
30 лет
6 лет в сервисе
Был
7 дней назад
7 отзывов
5 лет назад
Виктория
 
27 лет
5 лет в сервисе
Была
4 года назад
5 лет назад
Ольга
 
33 года
8 лет в сервисе
Была
3 года назад
1 отзыв
5 лет назад
Анна
 
43 года
5 лет в сервисе
Была
3 года назад
5 лет назад
Олег
 
39 лет
12 лет в сервисе
Был
месяц назад
161 отзыв
5 лет назад
Александр
 
35 лет
9 лет в сервисе
Был
4 года назад
1 отзыв
5 лет назад

  • Похожие заказы

  • Сайт-бот для автоматизации веб браузера FUT Web App

    $500

    Есть такое web приложение FUT Web App - EA SPORTS OfficialSite, необходимо создать бота, который будет имитировать работу (клики) пользователя, в зависимости от поставленных задач на написанном сайт-боте. FUT Web App – ...

    PythonSelenium
    Сайты «под ключ»11 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Функционирующая копия сайта.

    Есть сайт (saltlending.com). Я бы хотел его скопировать, вырезать от туда некоторые вещи (какие точно, скажу позже, их не много). Из основного, что я бы хотел видеть, это калькулятор, форму заполнения(то есть подробная форма, куда ...

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Закрыт
    5 лет назад

  • Сайт визитка

    Здравствуйте! Мне необходимо изготовить сайт визитку, тема: таможенное оформление и логистика, описание и фото имеется.

    Сайты «под ключ»69 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Создать сайт легкий аналог ютуба

    Нужно создать сайт , легкий аналог ютуба или сайта для просмотра фильмов онлайн со встроенным флеш плеером , с простым и комфортным дизайном, но только что бы видео мог загружать только администратор сайта, создать премиум ...

    Сайты «под ключ»23 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Создать одностраничный лендинг

    Платформа WordPress Лендинг должен состоять из следующих блоков: шапка, вводная информация, преимущества товара, галерея, форма оплаты и контакты. Все тексты и фото предоставляем Срок: 7-10 дней Все условия и стоимость обсуждаются ...

    WordPress
    Сайты «под ключ»37 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Создать сайт на WordPress

    Цель занять ТОП позиции в Google. Тематика - трансфер/гид в Риме для русскоязычных. Есть ТЗ от SEO-специалиста (будет выслано исполнителям с релевантным опытом). Нужен разработчик с успешным опытом создания сайтов, ...

    WordPress
    Сайты «под ключ»17 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Создать сайт визитку

    Добрый день. Мне необходимо изготовить сайт визитку, на тему: "металургийная компания" литьё стали и чугуна. Описание + фото есть.

    Сайты «под ключ»69 заявок
    Закрыт
    5 лет назад