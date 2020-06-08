Сайт-бот для автоматизации веб браузера FUT Web App

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт11 заявок1228 просмотров

Есть такое web приложение FUT Web App - EA SPORTS OfficialSite, необходимо создать бота, который будет имитировать работу (клики)

пользователя, в зависимости от поставленных задач на написанном сайт-боте.

FUT Web App – это торговый рынок футбольного симулятора FIFA

В интернете очень много разных  ботов (программ, приложений), автоснайперов,автобаейров – это не подходит..  

Есть частично написанный алгоритм (код), на базе selenium python, нужен человек,который сможет дописать его либо предложит более интересный способ для реализации поставленной задачи.

Одна из основных задач – настроить работу через разные IP (прокси) для разных аккаунтов. 

Детально ТЗ после переговоров.

Проект будет разбит на 3 части, окончательные сроки реализации проекта 10 октября 2020.

Цена фиксированная.(не почасовая, а оговоренная за проект)

PythonSelenium
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vladimir_k855
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