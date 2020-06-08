Откорректировать слайдер в Revolution slider (вордпресс)

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Закрыт7 заявок1088 просмотров

Создан слайден.

Необходим человек со знанием работы плагина Revolution slider

Необходимо поправить адаптивность созданного слайдера.

Т.е. весь контент уже размещен - нужно только корректировка (уменьшить отступы, увеличить картинку), на мобильном сделать кнопку не сбоку, а под текстом, на мобильном картинку вытягивает вверх - нужно подправить и т.д.

сайт - главный банер - komforta.biz (ТЗ - docs.google.com/document/d/11Xtyut26-Hi_tMOAv5_GNs9Bjbe2tuYrh1RE0B_U5fI/edit?usp=sharing)

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