Переделать сайт

shinibu.ru

Перенести на другую платформу, сохранив весь функционал, урлы

Осовременить дизайн

Ускорить работу

Подружить с 1С

ТЗ нет и не будет, есть только идея.

Все нужно из одниз рук. Отдельно дизайн, верстку и т.д. не рассматриваю

Только для супер-профессионалов с опытом работы и отзывами.