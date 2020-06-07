Переделать сайт

$2000
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт18 заявок918 просмотров

shinibu.ru

Перенести на другую платформу, сохранив весь функционал, урлы

Осовременить дизайн

Ускорить работу

Подружить с 1С

ТЗ нет и не будет, есть только идея.

Все нужно из одниз рук. Отдельно дизайн, верстку и т.д. не рассматриваю

Только для супер-профессионалов с опытом работы и отзывами.

5 лет назад
dimas212
Дмитрий 
45 лет
16 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Анастасия
 
24 года
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Вероника
 
28 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Петр
 
41 год
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
5 лет назад
Вадим
 
44 года
11 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
5 лет назад
Мария
 
27 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Елена
 
42 года
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Александр
 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
13 часов назад
287 отзывов
5 лет назад
ТОП-10
Сайты «под ключ»
Алиса
 
29 лет
5 лет в сервисе
Была
3 года назад
13 отзывов
5 лет назад
Максим
 
48 лет
19 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
5 лет назад
Максим
 
43 года
6 лет в сервисе
Был
4 года назад
19 отзывов(-1)
5 лет назад
Карина
 
24 года
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Серафима
 
54 года
19 лет в сервисе
Была
6 дней назад
492 отзыва
5 лет назад
Вадим
 
28 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Антон
 
27 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
1 отзыв
5 лет назад
Павел
 
45 лет
9 лет в сервисе
Был
год назад
9 отзывов
5 лет назад
Руслан
 
39 лет
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
54 отзыва(-3)
5 лет назад
Андрей
 
30 лет
12 лет в сервисе
Был
6 часов назад
61 отзыв
5 лет назад
Олег
 
27 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад