Разработка сайта по инвестированию в майниг криптовалют

$1300
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт11 заявок1190 просмотров

Разработка сайта на фреймворке Bootstrap по инвестированию в майниг криптовалют, под ключ с установкой на сервер. 

Дизайн, оплата/выплата, прочий функционал.

Пишите только те, кто работал с технологиями blockchain.

Работаю только через безопасную сделку!

Bootstrap
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