Есть старый (устаревший) сайт нужно составить четкое и подробное ТЗ на разработку нового сайта.
Разработка сайта по инвестированию в майниг криптовалют
Разработка сайта на фреймворке Bootstrap по инвестированию в майниг криптовалют, под ключ с установкой на сервер.
Дизайн, оплата/выплата, прочий функционал.
Пишите только те, кто работал с технологиями blockchain.
Работаю только через безопасную сделку!
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