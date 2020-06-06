Информационный вебсайт

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Закрыт21 заявка917 просмотров

Информационный вебсайт для иммиграции и жизни в Португалии.

Что хочу: content management system (wordpress?) чтоб потом легко можно было создавать разделы, редактировать меню и писать статьи.

Ну и форум.

В идеале хотелось бы на angular ну или чтото другое интерактивное, типa react, но он у меня тяжелее зашел.

Форум (ну как и вебсайтовский дизайн) мне нравиться например на notdrink.ru

Он похоже платный, но интерактивный.

Поменьше дизайнерских фишек, акцент на информацию.

Цвета предпочтительно желто-коричневые, не голубо-зеленые, но если тема меняется, тоже хорошо.

AngularWordPress
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