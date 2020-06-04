Разработка проекта для размещения заказов на строительные услуги

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт13 заявок1104 просмотра

Добрый день! 

Необходимо создать сервис.  Готовы выслушать все предложения.

Выбирать будем исходя из предложений сделать сайт, как на примере и сравниваем стоимость/квалификацию исполнителя. 

Нужно реализовать под ключ как фронтенд, так и бэкенд.

Разработчики только из Украины.

Обязательное условие - телефонная связь с разработчиком и согласие участвовать в дальнейшей разработке проекта.

5 лет назад
Luckas
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