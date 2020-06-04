Разработка проекта для размещения заказов на строительные услуги

Добрый день!

Необходимо создать сервис. Готовы выслушать все предложения.

Выбирать будем исходя из предложений сделать сайт, как на примере и сравниваем стоимость/квалификацию исполнителя.

Нужно реализовать под ключ как фронтенд, так и бэкенд.

Разработчики только из Украины.

Обязательное условие - телефонная связь с разработчиком и согласие участвовать в дальнейшей разработке проекта.