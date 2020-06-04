Дописать существующий сайт или разработать новый.

Предварительно был разработан новый проект Сайта www.upgradecenter.ru, который сейчас находится по ссылке: maxxxim.ru. Он разработан на Word Press. Разработчики которые делали новый сайт "слились". У меня есть четкое видение нового сайта. Нужно либо доработать начатое дело, либо предложить новое решение. Разработка нового сайта приветствуется на WordPress или на Битрикс. Планируется его покупка. Также нужен человек по наполнению нового сайта, который опишет все предметные области, которыми занимается наша Компания. Она является интегратором компьютерных технологий.