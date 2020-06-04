Сделать сайт с ЛК на Laravel Подробности кандидатам с живыми ссылками, оставляйте ТЕЛЕГРАМ
Дописать существующий сайт или разработать новый.
Предварительно был разработан новый проект Сайта www.upgradecenter.ru, который сейчас находится по ссылке: maxxxim.ru. Он разработан на Word Press. Разработчики которые делали новый сайт "слились". У меня есть четкое видение нового сайта. Нужно либо доработать начатое дело, либо предложить новое решение. Разработка нового сайта приветствуется на WordPress или на Битрикс. Планируется его покупка. Также нужен человек по наполнению нового сайта, который опишет все предметные области, которыми занимается наша Компания. Она является интегратором компьютерных технологий.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Сайты «под ключ»14 заявокЗакрыт5 лет назад
Нужно скопировать лендинг на товарку для мобильного трафика, переделать под наш продукт. Все фото и материалы предоставляются. Похожый сайт по тематике: https://www.evernote.com/shard/s515/sh/f008b4c0-8a87-44df-82a4-a6b8d6f9139f/83a53503d1405a868c63b1a9c73243ec Срок 2 дня. Жду предложений по цене и ...Сайты «под ключ»12 заявокЗакрыт5 лет назад
Нужно разработать инвестиционный проект с веб интерфейсом и админкой, приемом/выплатой криптовалюты ethereum, начислением процентов по вкладу. +- Пара доработок. С установкой на хостинг и подключением БД и т.д. Дизайн сайта можно на bootstrap. В общем ...Сайты «под ключ»1 заявкаЗакрыт5 лет назад
сделать сайт с админкой для наполнения по примеру http://gorkluch.com/Сайты «под ключ»48 заявокЗакрыт5 лет назад
- $15
Нужно скопировать лендинг Внести корректировки Разместить на хостингПоставить корзину и платежную систему Все данные, доступы дамСайты «под ключ»21 заявкаЗакрыт5 лет назад
Необходимо сделать похожий сайт на blockchain.com, (похожий по функционалу) ,чтобы у клиента была возможность пройти регистрацию, и следить за основными графиками криптовалют, которые можно подтянуть с tradingview.com. платежные системы для покупки биткоина и др. привязывать ...Сайты «под ключ»21 заявкаЗакрыт5 лет назад
Для производителя светодиодных светильник нужно разработать лэндинг для нового продукта - антивирусный светодиодный светильник. Лэндинг должен конвертироваться в заявки через форму или через квиз. https://drive.google.com/drive/folders/1r6_Kwwx9zevz9Zbb0elTHRy5Q6jC8Djs - подробное ТЗ и макет лэндинга. ...Сайты «под ключ»45 заявокЗакрыт5 лет назад
Необходим лендинг по продаже детской мебели на Wordpress Архитектура и дизайн http://lp3-gr-furniture-case.oml.ru/?roistat_visit=15776473&referer=ag7250&roistat_visit=15776473Сайты «под ключ»48 заявокЗакрыт5 лет назад
- $25
Нужно разработать виджет отзывов на подобие cackle.me У нас около 150 своих сайтов. Вот на них мы хотим установить виджет. Когда пользователь публикует отзыв, он уходит в админку, там мы видим с какого сайта ...Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен5 лет назад