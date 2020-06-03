Проект с использованием Api криптовалюты Ethereum

Нужно разработать инвестиционный проект с веб интерфейсом и админкой, приемом/выплатой криптовалюты ethereum, начислением процентов по вкладу. +- Пара доработок. С установкой на хостинг и подключением БД и т.д. Дизайн сайта можно на bootstrap. В общем нужен сайт с функционалом.

Вместо типового ответа укажите какой опыт работы с апи в целом и с криптой в частности вы имеете, а также напишите есть ли опыт в разработке инвестиционных проектов.