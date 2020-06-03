сделать сайт с админкой для наполнения по примеру http://gorkluch.com/
Скопировать лендинг на товарку.
Нужно скопировать лендинг на товарку для мобильного трафика, переделать под наш продукт.
Все фото и материалы предоставляются.
Похожый сайт по тематике:
https://www.evernote.com/shard/s515/sh/f008b4c0-8a87-44df-82a4-a6b8d6f9139f/83a53503d1405a868c63b1a9c73243ec
Срок 2 дня.
Жду предложений по цене и срокам.
Заявки фрилансеров
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