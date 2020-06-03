Скопировать лендинг на товарку.

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Закрыт12 заявок595 просмотров

Нужно скопировать лендинг на товарку для мобильного трафика, переделать  под наш продукт.

Все фото и материалы предоставляются.

Похожый сайт по тематике: 

https://www.evernote.com/shard/s515/sh/f008b4c0-8a87-44df-82a4-a6b8d6f9139f/83a53503d1405a868c63b1a9c73243ec

Срок 2 дня.

Жду предложений по цене и срокам.

5 лет назад
tarassh777
Тарас 
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Заявки фрилансеров

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