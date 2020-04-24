Предварительно был разработан новый проект Сайта www.upgradecenter.ru, который сейчас находится по ссылке: maxxxim.ru. Он разработан на Word Press. Разработчики которые делали новый сайт "слились". У меня есть четкое видение нового сайта. Нужно либо доработать начатое дело, ...