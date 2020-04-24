Предварительно был разработан новый проект Сайта www.upgradecenter.ru, который сейчас находится по ссылке: maxxxim.ru. Он разработан на Word Press. Разработчики которые делали новый сайт "слились". У меня есть четкое видение нового сайта. Нужно либо доработать начатое дело, ...
Действие аккаунта приостановлено!
- Сайты «под ключ»26 заявокЗакрыт5 лет назад
Ведение страниц в соцсетях (компьютерная фирма) https://vk.com/upgradecenter + к этому нужно будет завести аккаунт в инстаграме и facebook. 1 публикация каждый день.Социальные сети (SMM и SMO)36 заявокЗакрыт5 лет назад
Интеграция модуля API Merlion в существующий интернет магазин на opencart https://shop.upgradecenter.ru/ информация по интеграции https://api.merlion.com/ Возможно ли прикрутить к существующему сайти, либо необходим переход на 1С Битрикс ?Веб-программирование4 заявкиЗакрыт5 лет назад
Для ИП занимающегося продажей и обслуживанием компьютерной техники нужна разработка логотипа и дизайн стиля в официальных письмах, шапках счето и т д.Фирменный стиль37 заявокЗакрыт6 лет назад