Предварительно был разработан новый проект Сайта www.upgradecenter.ru, который сейчас находится по ссылке: maxxxim.ru. Он разработан на Word Press. Разработчики которые делали новый сайт "слились". У меня есть четкое видение нового сайта. Нужно либо доработать начатое дело, ...
Разработка дисконтного агрегатора (1/3 этап)
Задачи
- Разработать бекенд
- Разработать скрипты фронтенда
- Сверстать недостающую верстку (
- Сверстать админ-панель на основе совместно выбранного и согласованного шаблона
- Собрать работающий проект на хостинге (настройка веб-сервера осуществляется заказчиком)
- Готовая верстка (>95%)
- Функциональное ТЗ
- UI kit и макеты страниц для верстки доп. страниц и элементов
- Шаблон админ-панели
- Приватный репозиторий на GitHub
- Базовая стоимость всех работ: 1650$
- Работа сдается в 3 этапа с оплатой за каждый
- Работа осуществляется в приватном репозитории заказчика с отправкой коммитов не реже одного раза в неделю
- Оплата производится через сервис Безопасных Сделок. Комиссия за БС оплачивается заказчиком
- Работы по всем этапам должны быть выполнены в полном объеме не позднее 45 рабочих дней с запуска проекта на бирже
- Допускается выделение дополнительного времени на работы, связанные с доработкой имеющейся верстки и расширения функционала. Оплачиваются отдельно по ставке 10$ в час напрямую исполнителю на его VISA/MC платежную карту или Yandex кошелек
- В случае просрочки, возникшей по вине исполнителя, допускается выделение дополнительного времени по согласованию заказчика и исполнителя за счет снижения стоимости дополнительных работ на 1% за каждый календарный день просрочки
- Бекенд (40% от общей стоимости)
- Фронтенд (40% от общей стоимости)
- Сборка, тестирования, дебаг (20% от общей стоимости)
Выбранный исполнитель
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