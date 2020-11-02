Разработка дисконтного агрегатора (1/3 этап)

Коротко по итогам 4+ месяцев сотрудничества над средне-крупным проектом: - Дедлайны отодвинуты несколько раз, сроки сдачи растянулись на ~30% - Качество работы достаточное для прототипа, но многое пришлось дорабатывать - По коммуникации вопросов нет - Дмитрий всегда на связи и готов к диалогу Возможно, в следующий раз стоит уделить больше внимания оценке сроков, т.к. сложилось впечатление, что Дмитрий не рассчитал силы/недооценил объем работы. К сожалению назвать сотрудничество полностью успешным не могу.