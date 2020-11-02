Разработка дисконтного агрегатора (1/3 этап)

$1650
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Завершен1 заявка247 просмотров

Задачи

  • Разработать бекенд
  • Разработать скрипты фронтенда
  • Сверстать недостающую верстку (
  • Сверстать админ-панель на основе совместно выбранного и согласованного шаблона
  • Собрать работающий проект на хостинге (настройка веб-сервера осуществляется заказчиком)
Вводные данные

Условия работы

  • Базовая стоимость всех работ: 1650$
  • Работа сдается в 3 этапа с оплатой за каждый
  • Работа осуществляется в приватном репозитории заказчика с отправкой коммитов не реже одного раза в неделю
  • Оплата производится через сервис Безопасных Сделок. Комиссия за БС оплачивается заказчиком
  • Работы по всем этапам должны быть выполнены в полном объеме не позднее 45 рабочих дней с запуска проекта на бирже
  • Допускается выделение дополнительного времени на работы, связанные с доработкой имеющейся верстки и расширения функционала. Оплачиваются отдельно по ставке 10$ в час напрямую исполнителю на его VISA/MC платежную карту или Yandex кошелек
  • В случае просрочки, возникшей по вине исполнителя, допускается выделение дополнительного времени по согласованию заказчика и исполнителя за счет снижения стоимости дополнительных работ на 1% за каждый календарный день просрочки
Этапы сдачи работы

  • Бекенд (40% от общей стоимости)
  • Фронтенд (40% от общей стоимости)
  • Сборка, тестирования, дебаг (20% от общей стоимости)
*Каноническим источником считаются макеты. ТЗ дополняет и более подробно описывает функционал.
5 лет назад
Lucious
34 года
9 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Zakrevskiy
Дмитрий 
38 лет
16 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
5 лет назад
$1650
83 дня
Escrow
Коротко по итогам 4+ месяцев сотрудничества над средне-крупным проектом: - Дедлайны отодвинуты несколько раз, сроки сдачи растянулись на ~30% - Качество работы достаточное для прототипа, но многое пришлось дорабатывать - По коммуникации вопросов нет - Дмитрий всегда на связи и готов к диалогу Возможно, в следующий раз стоит уделить больше внимания оценке сроков, т.к. сложилось впечатление, что Дмитрий не рассчитал силы/недооценил объем работы. К сожалению назвать сотрудничество полностью успешным не могу.
Спасибо за проект! Было интересно. Сожалею, что не смог полностью удовлетворить всем требованиям. Рад был сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

Zakrevskiy
Дмитрий 
38 лет
16 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
5 лет назад

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