Здравствуйте. Задача состоит в разработке криптообменника / брокера. Требуемые функции: 1. Фиатный и крипто кошельки - пополнение, хранение, вывод 2. Подключить фиатный эквайринг 3. Организовать собственный крипто-кастодиан с функциями управления собственной ликвидностью - удержание позиций, перебалансировка 4. Автоматизированный обмен по ...
- Веб-программирование5 заявокЗакрытгод назад
Необходимо разработать брокера с возможностью торговли фиатом и криптовалютами. Основная функциональность: 1. Фиатный и криптовалютный кошельки - пополнение, хранение, вывод. 2. Подключение банковского эквайринга. Для крипто собственный кастодиан 3. Автоматизированный обмен по направлениям фиат-крипто, крипто-фиат, крипто-крипто 4. Получение внешнего курса, ...Сайты «под ключ»3 заявкиЗакрыт2 года назад
Для проектной работы требуется специалист уровня middle/middle+, способный быстро влиться в рабочий процесс и приложить свои опыт и таланты для завершения текущей стадии разработки. -- Проект - онлайн интеллектуальная игра. Рефакторинг. Область - игровые клиенты (фронтенд). Стадия ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт2 года назад
Для проектной работы требуется сильный специалист (middle+), способный быстро влиться в рабочий процесс и приложить свои опыт и таланты для завершения текущей стадии разработки проекта. При наличии обоюдного интереса сотрудничество может быть продлено на дальнейшей развитие ...Закрыт2 года назад
Проводим рефакторинг веб-приложения. Столкнулись с проблемами, которые не удается самостоятельно решить. Ищем специалиста с глубоким владением стека PHP/Vue/Ratchet/MariaDB для выявления и решения возникших технических проблем. Сейчас рефакторинг-проект находится в нерабочем состоянии. Достаточно отдебажить и привести его ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт2 года назад
Доброго времени суток! Ищу опытного дизайнера со склонностью к креативу для разработки прототипа и дизайн-макета главной страницы действующего проекта. https://q-game.net/ (большая часть функционала расположена на внутренних страницах публичного сайта и личного кабинета. При необходимости вышлю sitemap) Данная работа ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен2 года назад
Доброго времени суток! Ищем фронтенд веб-разработчика/верстальщика. Уровень скилла не ниже middle. Постоянная связь через telegram - чаты/звонки. Jira, GitHub. Задача - доработка продукта в части фронта. Верстка и программирование интерфейсов, мобильная адаптация. Продукт пишется на PHP Laravel + Vue.js. Где-то используется ...HTML-верстка2 заявкиЗакрыт2 года назад
Приветствую! Ищу креативного маркетолога для привлечения трафика на лендинг интеллектуальной викторины. [url=https://qgame.online/quantum-sprint/]https://qgame.online/quantum-sprint/[/url] Участие в игре бесплатное и имеются ежедневные денежные призы. Т.е. продавать билеты и что бы то ни было не нужно. Но нужно собирать лиды - ...Разработка игрнет заявокЗакрыт3 года назад
Здравствуйте. Ищу разработчика telegram бота. ТЗ во вложении. Любые уточнения приветствуются. Если вам интересна такая задача, жду вашей оценки сроков и стоимости. *странное форматирование pdf из-за кривой функции экспорта из Confluence.Закрыт3 года назад
Здравствуйте! Ищу фулстек веб-разработчика для работы по расширению функционала и частичному рефакторингу живого, работающего проекта. Примерный уровень middle+/senior. Студии не рассматриваю. Основные данные Тематика: сервис для организации интеллектуальных игр. Стек технологий: PHP, mySQL, JS (Vue), HTML/CSS. Работа в среде: GitHub, ...Закрыт3 года назад
Здравствуйте! Требуется разработать токен ERC20, админ-панель, кошелек и интегрировать с экосистемой нашего сайта (сайт пишется на Laravel 7, Vue). Актуальное ТЗ доступно по ссылке: [url=https://yadi.sk/i/ZGTJsusHNqnuCA]yadi.sk/i/ZGTJsusHNqnuCA[/url] Все, что описано в ТЗ, надо сделать под ключ с запуском в продакшн. Ведение работы ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт3 года назад
- $1650
[b]Задачи[/b] [list=1][*][b]Разработать бекенд[/b][*]Разработать скрипты фронтенда[*]Сверстать недостающую верстку (<5%) и доработать имеющуюся[*]Сверстать админ-панель на основе совместно выбранного и согласованного шаблона[*]Собрать работающий проект на хостинге (настройка веб-сервера осуществляется заказчиком)[/list][b]Вводные данные[/b] [list][*]Готовая [url=https://yadi.sk/d/O4qcCEgoiV8NPA]верстка [/url](>95%)[*]Функциональное [url=https://yadi.sk/i/2hJCqyA2QIHf6w]ТЗ[/url][*][url=https://yadi.sk/d/lv3kEMTlyBwKTA]UI kit[/url] и макеты страниц для верстки доп. страниц ...Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен3 года назад
Здравствуйте! [b]Цель [/b]Ищем специалиста по дизайну и юзабилити для разработки нового дизайна для существующего сайта. Главные требования к разрабатываемому дизайну: [list][*]Качественное юзабилити;[*]Упор на адаптивность;[*]Flat/material.[/list]Сайт довольно крупный, работы много. ТЗ и адрес сайта высылаю в личной переписке (естественно перед заключением сделки). [b]Требования ...Дизайн сайтов28 заявокЗакрыт7 лет назад
Здравствуйте. Жду сообщений от заинтересованных специалистов. [b]Задача[/b] Разработать для сайта мини-игру в виде теста с 4 вариантами ответов на каждый вопрос. Для управления игрой сделать админку. [b]Постановка[/b] [list][*]Задача подробно расписана в ТЗ, имеются макеты с примерным внешним оформлением в ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен7 лет назад
Требуется парсер-система для Joomla-сайта в виде модуля, которая будет собирать текстовые статьи с нескольких новостных сайтов и публиковать их в виде материалов в определенные категории по установленному графику. Желательные функции: Включение, выключение доноров; Управление графиком парсинга; Выбор категорий, в ...Закрыт8 лет назад