Lucious

Александр Сухотерин Lucious

 
33 годаКазахстан/Алматы
8 лет на фриланс-бирже
Был
год назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$300
выплачено фрилансерам
13%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
2
безопасных платежей

  • Разработать криптообменник / брокера (не биржа)

    Здравствуйте. Задача состоит в разработке криптообменника / брокера. Требуемые функции: 1. Фиатный и крипто кошельки - пополнение, хранение, вывод 2. Подключить фиатный эквайринг 3. Организовать собственный крипто-кастодиан с функциями управления собственной ликвидностью - удержание позиций, перебалансировка 4. Автоматизированный обмен по ...

    Криптообменник
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    год назад

  • Разработать онлайн брокера с поддержкой фиата и криптовалюты

    Необходимо разработать брокера с возможностью торговли фиатом и криптовалютами. Основная функциональность: 1. Фиатный и криптовалютный кошельки - пополнение, хранение, вывод. 2. Подключение банковского эквайринга. Для крипто собственный кастодиан 3. Автоматизированный обмен по направлениям фиат-крипто, крипто-фиат, крипто-крипто 4. Получение внешнего курса, ...

    Сайты «под ключ»3 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Frontend web-developer (Vue)

    Для проектной работы требуется специалист уровня middle/middle+, способный быстро влиться в рабочий процесс и приложить свои опыт и таланты для завершения текущей стадии разработки. -- Проект - онлайн интеллектуальная игра. Рефакторинг. Область - игровые клиенты (фронтенд). Стадия ...

    HTMLCSSjQueryVue.js
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Доработать frontend проекта на JsVue

    Для проектной работы требуется сильный специалист (middle+), способный быстро влиться в рабочий процесс и приложить свои опыт и таланты для завершения текущей стадии разработки проекта. При наличии обоюдного интереса сотрудничество может быть продлено на дальнейшей развитие ...

    HTMLCSSjQueryVue.js
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Выявить проблему с веб-приложением PHP/Vue/Ratchet/MariaDB

    Проводим рефакторинг веб-приложения. Столкнулись с проблемами, которые не удается самостоятельно решить. Ищем специалиста с глубоким владением стека PHP/Vue/Ratchet/MariaDB для выявления и решения возникших технических проблем. Сейчас рефакторинг-проект находится в нерабочем состоянии. Достаточно отдебажить и привести его ...

    PHPVue.js
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Разработка прототипа и дизайн-макета главной страницы

    Доброго времени суток! Ищу опытного дизайнера со склонностью к креативу для разработки прототипа и дизайн-макета главной страницы действующего проекта. https://q-game.net/ (большая часть функционала расположена на внутренних страницах публичного сайта и личного кабинета. При необходимости вышлю sitemap) Данная работа ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад

  • Доработать продукт в части фронта (Vue.js, верстка)

    Доброго времени суток! Ищем фронтенд веб-разработчика/верстальщика. Уровень скилла не ниже middle. Постоянная связь через telegram - чаты/звонки. Jira, GitHub. Задача - доработка продукта в части фронта. Верстка и программирование интерфейсов, мобильная адаптация. Продукт пишется на PHP Laravel + Vue.js. Где-то используется ...

    PHPJavascriptLaravelVue.js
    HTML-верстка2 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Крауд маркетинг интеллектуальной игры

    Приветствую! Ищу креативного маркетолога для привлечения трафика на лендинг интеллектуальной викторины. [url=https://qgame.online/quantum-sprint/]https://qgame.online/quantum-sprint/[/url] Участие в игре бесплатное и имеются ежедневные денежные призы. Т.е. продавать билеты и что бы то ни было не нужно. Но нужно собирать лиды - ...

    Разработка игрнет заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Разработать телеграм бот-информер для сайта

    Здравствуйте. Ищу разработчика telegram бота. ТЗ во вложении. Любые уточнения приветствуются. Если вам интересна такая задача, жду вашей оценки сроков и стоимости. *странное форматирование pdf из-за кривой функции экспорта из Confluence.

    Телеграм бот
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Расширение функционала и рефакторинг проекта PHP

    Здравствуйте! Ищу фулстек веб-разработчика для работы по расширению функционала и частичному рефакторингу живого, работающего проекта. Примерный уровень middle+/senior. Студии не рассматриваю. Основные данные Тематика: сервис для организации интеллектуальных игр. Стек технологий: PHP, mySQL, JS (Vue), HTML/CSS. Работа в среде: GitHub, ...

    PHPJavascriptMySQLHTMLCSSVue.js
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Запуск крипто-токена в сети Ethereum, его интеграция с сайтом

    Здравствуйте! Требуется разработать токен ERC20, админ-панель, кошелек и интегрировать с экосистемой нашего сайта (сайт пишется на Laravel 7, Vue). Актуальное ТЗ доступно по ссылке: [url=https://yadi.sk/i/ZGTJsusHNqnuCA]yadi.sk/i/ZGTJsusHNqnuCA[/url] Все, что описано в ТЗ, надо сделать под ключ с запуском в продакшн. Ведение работы ...

    LaravelVue.js
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Разработка дисконтного агрегатора (1/3 этап)

    $1650

    [b]Задачи[/b] [list=1][*][b]Разработать бекенд[/b][*]Разработать скрипты фронтенда[*]Сверстать недостающую верстку (&lt;5%) и доработать имеющуюся[*]Сверстать админ-панель на основе совместно выбранного и согласованного шаблона[*]Собрать работающий проект на хостинге (настройка веб-сервера осуществляется заказчиком)[/list][b]Вводные данные[/b] [list][*]Готовая [url=https://yadi.sk/d/O4qcCEgoiV8NPA]верстка [/url]﻿(&gt;95%)[*]Функциональное [url=https://yadi.sk/i/2hJCqyA2QIHf6w]ТЗ[/url]﻿[*][url=https://yadi.sk/d/lv3kEMTlyBwKTA]UI kit[/url]﻿﻿ и макеты страниц﻿ для верстки доп. страниц ...

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Разработка дизайна для сайта дисконтного клуба

    Здравствуйте! [b]Цель [/b]Ищем специалиста по дизайну и юзабилити для разработки нового дизайна для существующего сайта. Главные требования к разрабатываемому дизайну: [list][*]Качественное юзабилити;[*]Упор на адаптивность;[*]Flat/material.[/list]Сайт довольно крупный, работы много. ТЗ и адрес сайта высылаю в личной переписке (естественно перед заключением сделки). [b]Требования ...

    Дизайн сайтов28 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Разработать мини-игру для действующего сайта

    Здравствуйте. Жду сообщений от заинтересованных специалистов. [b]Задача[/b] Разработать для сайта мини-игру в виде теста с 4 вариантами ответов на каждый вопрос. Для управления игрой сделать админку. [b]Постановка[/b] [list][*]Задача подробно расписана в ТЗ, имеются макеты с примерным внешним оформлением в ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Парсер текстового контента для сайта

    Требуется парсер-система для Joomla-сайта в виде модуля, которая будет собирать текстовые статьи с нескольких новостных сайтов и публиковать их в виде материалов в определенные категории по установленному графику. Желательные функции: Включение, выключение доноров; Управление графиком парсинга; Выбор категорий, в ...

    Joomla
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    8 лет назад
Отзывы фрилансеров
Frambuas
Елена 
41 годУкраина
13 лет в сервисе
Была
месяц назад
$300
10 баллов
2 года назад
Разработка прототипа и дизайн-макета главной страницы
Очень приятная и комфортная работа по проекту. Четкое ТЗ, логичные правки, мгновенная оплата, всегда на связи! С удовольствием могу рекомендовать к сотрудничеству!
Прекрасно выполненная работа по разработке прототипов и дизайн-макетов. От обсуждения проекта до получения финального результата только положительные эмоции. Результат, к слову, очень хорош. Мои рекомендации!
Ответный отзыв
Zakrevskiy
36 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$1650
10 баллов
3 года назад
Разработка дисконтного агрегатора (1/3 этап)
Спасибо за проект! Было интересно. Сожалею, что не смог полностью удовлетворить всем требованиям. Рад был сотрудничеству!
Коротко по итогам 4+ месяцев сотрудничества над средне-крупным проектом: - Дедлайны отодвинуты несколько раз, сроки сдачи растянулись на ~30% - Качество работы достаточное для прототипа, но многое пришлось дорабатывать - По коммуникации вопросов нет - Дмитрий всегда на связи и готов к диалогу Возможно, в следующий раз стоит уделить больше внимания оценке сроков, т.к. сложилось впечатление, что Дмитрий не рассчитал силы/недооценил объем работы. К сожалению назвать сотрудничество полностью успешным не могу.
Ответный отзыв
bemyslavedarlin
35 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$15
10 баллов
7 лет назад
Разработать мини-игру для действующего сайта
Отличный заказчик. Оплата практически мгновенная, даже больше заявленной сумма. Без задержек по доступам, четкое ТЗ. Очень интересная задача, одно удовольствие реализовывать.
В процессе разработки игры для сайта Азиз показал себя с самой лучшей стороны как в плане профессионализма, так и со стороны личных качеств. Продукт был разработан в точности по ТЗ и отвечает всем нашим запросам. Кроме этого были добавлены дополнительные функциональные блоки, которые улучшают работу с сайтом, делают наполнение контентом проще и быстрее. Рекомендую данного специалиста всем заказчикам, т.к. не столь часто можно встретить человека, не равнодушного к конечному результату.
Ответный отзыв