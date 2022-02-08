Разработать онлайн брокера с поддержкой фиата и криптовалюты

Необходимо разработать брокера с возможностью торговли фиатом и криптовалютами.

Основная функциональность:

1. Фиатный и криптовалютный кошельки - пополнение, хранение, вывод.

2. Подключение банковского эквайринга. Для крипто собственный кастодиан

3. Автоматизированный обмен по направлениям фиат-крипто, крипто-фиат, крипто-крипто

4. Получение внешнего курса, динамический курс, расчет спреда, смещение комиссий

5. P2P ордера (пока без полноценной биржи), торговля в лонг и шорт с обеспечением

6. Поддержка и управление собственной ликвидностью - удержание позиций, балансировка

7. Верификация пользователей и платежных карт

8. Как возможная опция - подключение внешней ликвидности

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Если у вас есть готовое решение с возможностью подстроить под наши запросы, то очень приветствуем.

Рассматриваем студии с хорошим профильным опытом и наработками.

Спасибо за внимание, жду ваших откликов!