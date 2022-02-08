Создание сайтов (back-end)

На руках есть готовая верстка и ТЗ, по которым необходимо запрограммировать сайт. Если коротко, что представляет собой сайт: это портал с прямыми трансляциями и вебинарами (с разграниченнным доступом), личными кабинетами пользователей, возможностью выгрузки статистики просмотра видео ...