Запрограммить сайт на Joomla

На руках есть готовая верстка и ТЗ, по которым необходимо запрограммировать сайт.

Если коротко, что представляет собой сайт: это портал с прямыми трансляциями и вебинарами (с разграниченнным доступом), личными кабинетами пользователей, возможностью выгрузки статистики просмотра видео по пользователям, а также системой промокодов.

Если в общих чертах и совсем коротко.

То есть функционал достаточно широкий.

Если точно уверены, что справитесь, пишите.