Создать сайт аналог

ИЩУ ОПЫТНОГО мастера для изготовления 3-х сайтов + продвижение. ТИП сайтов: Многостраничный каталог по продаже услуг на платформе по согласованию: - либо CMS WordPress; - либо подходящий Фреймворк. РАЗРАБОТКА на ...
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https://rumedia.io/ - пример сайта, который нужен.Необходимо создать сайт отвечающий всем современным требованиям.На сайте должна присутствовать примерно та же информация, что и в примере, так же на сайте необходимо реализовать:- Создание пользователем аккаунта - Возможность генерации договоров для пользователей и сделать так же как в сайте -примере ( чтобы можно было выгрузать страницы договора на проверку)- Создание релиза - После создания релиза он должен отправляться в раздел меню "Каталог"-Так же возможность добавлять артистов как в примере-Чат со службой поддержкиТак же необходимо сделать кабинет для администраторов и редакторов, чтобы релизы из "Создать релиз" перемещались к ним и они могли их проверять, вносить коррективы и менять статус релиза
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