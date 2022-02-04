Создать сайт аналог

Сайты «под ключ»Закрыт15 заявок731 просмотр
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https://rumedia.io/ - пример сайта, который нужен.Необходимо создать сайт отвечающий всем современным требованиям.На сайте должна присутствовать примерно та же информация, что и в примере, так же на сайте необходимо реализовать:- Создание пользователем аккаунта - Возможность генерации договоров для пользователей и сделать так же как в сайте -примере ( чтобы можно было выгрузать страницы договора на проверку)- Создание релиза - После создания релиза он должен отправляться в раздел меню "Каталог"-Так же возможность добавлять артистов как в примере-Чат со службой поддержкиТак же необходимо сделать кабинет для администраторов и редакторов, чтобы релизы из "Создать релиз" перемещались к ним и они могли их проверять, вносить коррективы и менять статус релиза

2 года назад
guest_16441816316865
2 года в сервисе
Был
2 года назад
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