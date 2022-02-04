Требуется создать 10 сайтов.

Сайты «под ключ»Закрыт12 заявок1008 просмотров
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1.Делаем первый сайт тестируем 1-2 недели, затем оплачиваем далее приступает к следующему (сайт может остаться у Вас до момента оплаты) 

· Копируем с сайта (карточки товаров-цены, изображения, описания и.т.) выгружаем на платформу. Если не настроим шаблон

главной по вкусу тогда редактируем его (Специалист понимающий что такое Вёрстка и frontend-разработка, чтобы знать, как нарисованный в программе макет превращают в рабочий сайт.)

  • Перенести всё это на cms (еще не выбрал предлагайте)
Техзадание составляет исполнитель

По действующим сайтам требуется редизайн

  • Отредактировать главную страницу так как я её вижу.

2 года назад
ozl74
40 летРоссия
2 года в сервисе
Был
2 года назад