Требуется создать 10 сайтов.

Необходимо составить продающие скрипты для первого и последующего касания с клиентом в процессе лидогенерации. Также необходимы скрипты для работы отдела продаж: переговоры, работа с возражениями, закрытие сделки.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
1.Делаем первый сайт тестируем 1-2 недели, затем оплачиваем далее приступает к следующему (сайт может остаться у Вас до момента оплаты)
· Копируем с сайта (карточки товаров-цены, изображения, описания и.т.) выгружаем на платформу. Если не настроим шаблон
главной по вкусу тогда редактируем его (Специалист понимающий что такое Вёрстка и frontend-разработка, чтобы знать, как нарисованный в программе макет превращают в рабочий сайт.)
- Перенести всё это на cms (еще не выбрал предлагайте)
По действующим сайтам требуется редизайн
- Отредактировать главную страницу так как я её вижу.
- Похожие заказы
- Сайты «под ключ»5 заявокЗакрыт2 года назад
Нужно доделать сайт на ВП+Вукомерц+ самописный функционал. Без предоплат! Через сейфСайты «под ключ»5 заявокЗакрыт2 года назад
Разработать и залить сайт , обычную страничку информационную о компании. С Возможностью перекидывния людей в вотсап.Сайты «под ключ»33 заявкиЗакрыт2 года назад
Разработать и залить сайт , обычную страничку информационную о компании. Пишите кто сейчас возьмётся и сразу с ценамиСайты «под ключ»38 заявокЗакрыт2 года назад
Добрый день! Необходимо разработать и создать лендинг страницу с квиз-элементом. Предложить варианты дизайна, разработать механизм лендинга. Срок выполнения 10 дней. Оплата по договоренности. Просим обращаться со своими предложениями тех разработчиков, у кого есть ...Сайты «под ключ»29 заявокЗакрыт2 года назад
- $10
Пройти верификацию на площадке "Коинлист"Сайты «под ключ»4 заявкиЗакрыт2 года назад
Необходимо реализовать дизайн и разработку под ключ сайта производителя алкоголя с возможностью заказа продукции онлайн. Схема сайта в приложении. Оплата через "безопасную сделку" веблансера.Сайты «под ключ»25 заявокЗакрыт2 года назад