Требуется создать 10 сайтов.

1.Делаем первый сайт тестируем 1-2 недели, затем оплачиваем далее приступает к следующему (сайт может остаться у Вас до момента оплаты)

· Копируем с сайта (карточки товаров-цены, изображения, описания и.т.) выгружаем на платформу. Если не настроим шаблон

главной по вкусу тогда редактируем его (Специалист понимающий что такое Вёрстка и frontend-разработка, чтобы знать, как нарисованный в программе макет превращают в рабочий сайт.)

Перенести всё это на cms (еще не выбрал предлагайте)

Техзадание составляет исполнитель

По действующим сайтам требуется редизайн