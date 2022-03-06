ozl74

Владимир ozl74

 
42 года
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
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нет выплат фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Сайт каталог на турбо странице

    Требуется скопировать товары и тексты с нескольких сайтов и разместить их на конструкторе турбо-страницы. Важно, чтобы все было подключено, настроено и работало корректно. Оплата производится по факту выполненной работы. Бюджет составляет 2000 руб.

    Наполнение сайтов3 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Скопировать сайт

    Необходимо скопировать сайт на платформе OpenCart с переносом карточек товаров, цен, изображений и описаний. В стоимость включены все настройки и модули. Оплата постоплата, исходники остаются у исполнителя до получения полной оплаты. Сроки выполнения зависят от опыта исполнителя, предполагается выполнение за один-два дня.

    OpencartTildaWordPress
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Требуется создать 10 сайтов.

    Требуется разработка 10 сайтов «под ключ» с тестированием первого сайта в течение 1-2 недель. Задача включает копирование контента с других сайтов, редизайн главной страницы и перенос на выбранную CMS. Исполнитель составляет техзадание и должен иметь опыт в вёрстке и frontend-разработке.

    Сайты «под ключ»12 заявок
    Закрыт
    3 года назад