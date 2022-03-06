Требуется скопировать товары и тексты с нескольких сайтов и разместить их на конструкторе турбо-страницы. Важно, чтобы все было подключено, настроено и работало корректно. Оплата производится по факту выполненной работы. Бюджет составляет 2000 руб.
Я против войны в Украине!
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
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нет выплат фрилансерам
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нет выбранных исполнителей
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нет постоянных исполнителей
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нет безопасных платежей
- Наполнение сайтов3 заявкиЗакрыт3 года назад
Необходимо скопировать сайт на платформе OpenCart с переносом карточек товаров, цен, изображений и описаний. В стоимость включены все настройки и модули. Оплата постоплата, исходники остаются у исполнителя до получения полной оплаты. Сроки выполнения зависят от опыта исполнителя, предполагается выполнение за один-два дня.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт3 года назад
Требуется разработка 10 сайтов «под ключ» с тестированием первого сайта в течение 1-2 недель. Задача включает копирование контента с других сайтов, редизайн главной страницы и перенос на выбранную CMS. Исполнитель составляет техзадание и должен иметь опыт в вёрстке и frontend-разработке.Сайты «под ключ»12 заявокЗакрыт3 года назад