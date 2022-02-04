Создать закрытый сайт

ИЩУ ОПЫТНОГО мастера для изготовления 3-х сайтов + продвижение. ТИП сайтов: Многостраничный каталог по продаже услуг на платформе по согласованию: - либо CMS WordPress; - либо подходящий Фреймворк. РАЗРАБОТКА на ...
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Необходимо создать сайт где главная страница будет с небольшим описанием и формой для ввода пароля(он будет один) для доступа к основной информации
Всего сайт будет состоять из двух страниц, в минималистично стиле(Логотип, текст и пара ссылок)
Вторая страница должна отобразится после успешного ввода пароля где будет расположен объёмный текст и ссылки
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