Создать закрытый сайт

Необходимо создать сайт где главная страница будет с небольшим описанием и формой для ввода пароля(он будет один) для доступа к основной информации

Всего сайт будет состоять из двух страниц, в минималистично стиле(Логотип, текст и пара ссылок)

Вторая страница должна отобразится после успешного ввода пароля где будет расположен объёмный текст и ссылки