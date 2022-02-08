Сайт-парсер рекламных роликов ТикТок

$65
Сайты «под ключ»Закрыт2 заявки572 просмотра
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Создать урезанный аналог данного сайта:

https://www.pipiads.com/ad-search/

Сайт ищет рекламу в ТикТок по заданному ГЕО и категории.

Предоставлю личный кабинет на сайте, чтобы можно было посмотреть его функционал.

Все функциии, которые необходимо реализовать, написаны в ТЗ, который я прикрепил в виде файла.

Краткое описание проекта:

Создать сайт, которые собирает данные рекламы в ТикТок (возможность сотрировка по ГЕО и категориям).

В перспективе:

Данным сайтом будут пользоваться другие люди. Сделать личный кабинет и возможность оплачивать тарифы для использования данного сайта. Данные функции нужно будет реализовать в другом заказе.

Если вы сможете это реализовать, дам вам отдельный заказ.

2 года назад
guest_16443355449241
2 года в сервисе
Был
год назад
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