Доработать frontend проекта на JsVue

Для проектной работы требуется сильный специалист (middle+), способный быстро влиться в рабочий процесс и приложить свои опыт и таланты для завершения текущей стадии разработки проекта.

При наличии обоюдного интереса сотрудничество может быть продлено на дальнейшей развитие проекта и участие в новых.

Задачи:

Работа над front-end продукта

Программирование и верстка

Дебаггинг

HTML/CSS

JQuery/Vue

WebSocket

GitHub