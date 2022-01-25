Данный софт предназначен для автоматизации деятельности компании https://docs.google.com/document/d/1OEH8yhMAskN6IsvFXVdqDgOW_NLyx6GD/edit?rtpof=true&sd=true
Написать простую функцию php wp all import для присвоения цены
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть сайт на php 7.4, импортируется прайс через wp all import с ценами в xml формате по ссылке (поля вида 3.png), т.е. править в ручную прайс не получится. Товары не вариативные.
В нём предоставлена цена старая {oldprice[1]} и цена со скидкой {price[1]}. Поля woocomerce заполнены как на картинке 1.png. При этом если попадается товар с одной ценой (на картинке 2.png), которая прописана в {price[1]} - то товару не присваивается никакая цена.
Задание: написать функцию, которая будет проверять не пустое ли значение у {oldprice[1]}, а если пустое то полю Regular Price (₽) присваивать значение {price[1]} из прайса.
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