Написать простую функцию php wp all import для присвоения цены

Есть сайт на php 7.4, импортируется прайс через wp all import с ценами в xml формате по ссылке (поля вида 3.png), т.е. править в ручную прайс не получится. Товары не вариативные.

В нём предоставлена цена старая {oldprice[1]} и цена со скидкой {price[1]}. Поля woocomerce заполнены как на картинке 1.png. При этом если попадается товар с одной ценой (на картинке 2.png), которая прописана в {price[1]} - то товару не присваивается никакая цена.

Задание: написать функцию, которая будет проверять не пустое ли значение у {oldprice[1]}, а если пустое то полю Regular Price (₽) присваивать значение {price[1]} из прайса.