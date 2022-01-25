Написать простую функцию php wp all import для присвоения цены

Веб-программированиеЗавершен2 заявки559 просмотров
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Есть сайт на php 7.4, импортируется прайс через wp all import с ценами в xml формате по ссылке (поля вида 3.png), т.е. править в ручную прайс не получится. Товары не вариативные.

В нём предоставлена цена старая {oldprice[1]} и цена со скидкой {price[1]}. Поля woocomerce заполнены как на картинке 1.png. При этом если попадается товар с одной ценой (на картинке 2.png), которая прописана в {price[1]} - то товару не присваивается никакая цена.

Задание: написать функцию, которая будет проверять не пустое ли значение у {oldprice[1]}, а если пустое то полю Regular Price (₽) присваивать значение {price[1]} из прайса.

PHP
2 года назад
guest_15378450269179
5 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
lex_kosta
Алексей 
35 летКазахстан
13 лет в сервисе
Был
2 часа назад
2 года назад
$6
1 день
RUB
Задание было составлено не совсем технически грамотно, а по простому, по нашему:) Но исполнитель сразу понял что надо - сделал быстро, качественно, без лишних вопросов. Рекомендую!
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