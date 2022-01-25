Cоздать Telegram бота.

Проект готов визуально, макеты есть на доске в Miro. С вас - техническая часть - разработка бота. Весь материал вам предоставляется. Бот должен иметь доступ к аккаунтам twitter и discord. Основная его задача - проведение розыгрышей в определенное время, получение наград для участников. Цены на работу и дополнительные вопросы сможем обсудить в личных сообщениях.