Сделать макет сайта-портфолио.

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт19 заявок693 просмотра

Хочу интересный сайт портфолио для Front-end Developer, c простым дизайном, в приятных цветах. Можно с елементами на джс.

5 лет назад
Perepechko
Андрей 
29 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Алексей
 
41 год
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Минаков
 
23 года
5 лет в сервисе
Был
год назад
5 лет назад
Вадим
 
28 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Алена
 
30 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Александр
 
33 года
6 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
Анна
 
26 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Илья
 
55 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 лет назад
Вадим
 
44 года
11 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
5 лет назад
Алиса
 
29 лет
5 лет в сервисе
Была
3 года назад
13 отзывов
5 лет назад
Александр
 
35 лет
9 лет в сервисе
Был
4 года назад
1 отзыв
5 лет назад
Денис
 
31 год
5 лет в сервисе
Был
5 дней назад
4 отзыва
5 лет назад
Анна
 
43 года
5 лет в сервисе
Была
3 года назад
5 лет назад
Епракси
 
32 года
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Елена
 
27 лет
9 лет в сервисе
Была
3 года назад
64 отзыва(-1)
5 лет назад
Снежана
 
21 год
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Марина
 
43 года
16 лет в сервисе
Была
3 года назад
119 отзывов
5 лет назад
Мария
 
33 года
5 лет в сервисе
Была
2 года назад
1 отзыв
5 лет назад
Богдан
 
27 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
Георгий
 
30 лет
6 лет в сервисе
Был
7 дней назад
7 отзывов
5 лет назад

  • Похожие заказы

  • Дописать существующий сайт или разработать новый.

    Предварительно был разработан новый проект Сайта www.upgradecenter.ru,  который сейчас находится по ссылке: maxxxim.ru. Он разработан на Word Press. Разработчики которые делали новый сайт "слились". У меня есть четкое видение нового сайта. Нужно либо доработать начатое дело, ...

    WordPress
    Сайты «под ключ»26 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Скопировать лендинг на товарку.

    Нужно скопировать лендинг на товарку для мобильного трафика, переделать  под наш продукт. Все фото и материалы предоставляются. Похожый сайт по тематике:  https://www.evernote.com/shard/s515/sh/f008b4c0-8a87-44df-82a4-a6b8d6f9139f/83a53503d1405a868c63b1a9c73243ec Срок 2 дня. Жду предложений по цене и ...

    Сайты «под ключ»12 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Проект с использованием Api криптовалюты Ethereum

    Нужно разработать инвестиционный проект с веб интерфейсом и админкой, приемом/выплатой криптовалюты ethereum, начислением процентов по вкладу. +- Пара доработок. С установкой на хостинг и подключением БД и т.д. Дизайн сайта можно на bootstrap. В общем ...

    Bootstrap
    Сайты «под ключ»1 заявка
    Закрыт
    5 лет назад

  • Криптовалютный сайт

    Необходимо сделать похожий сайт на blockchain.com, (похожий по функционалу) ,чтобы у клиента была возможность пройти регистрацию, и следить за основными графиками криптовалют, которые можно подтянуть с tradingview.com. платежные системы для покупки биткоина и др. привязывать ...

    Сайты «под ключ»21 заявка
    Закрыт
    5 лет назад

  • Лэндинг для антивирусного светильника

    Для производителя светодиодных светильник нужно разработать лэндинг для нового продукта - антивирусный светодиодный светильник. Лэндинг должен конвертироваться в заявки через форму или через квиз. https://drive.google.com/drive/folders/1r6_Kwwx9zevz9Zbb0elTHRy5Q6jC8Djs - подробное ТЗ и макет лэндинга. ...

    Сайты «под ключ»45 заявок
    Закрыт
    5 лет назад