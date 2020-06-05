Добрый день! Необходимо создать сервис. Готовы выслушать все предложения. Выбирать будем исходя из предложений сделать сайт, как на примере и сравниваем стоимость/квалификацию исполнителя. Нужно реализовать под ключ как фронтенд, так и бэкенд. ...
Landing Page
Необходимо создание Landing Page для транспортной компании
Прототип прикрепляю.
Жду Ваших предложений
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