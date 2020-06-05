Landing Page

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Закрыт56 заявок1526 просмотров

Необходимо создание Landing Page для транспортной компании

Прототип прикрепляю.

Жду Ваших предложений

5 лет назад
nikitovskiy
Никита 
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Заявки фрилансеров

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Александр
 
46 лет
5 лет в сервисе
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5 лет назад
Алексей
 
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16 лет в сервисе
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9 часов назад
610 отзывов
5 лет назад
Екатерина
 
29 лет
5 лет в сервисе
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Мария
 
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20 дней назад
6 отзывов
5 лет назад
Мария
 
33 года
5 лет в сервисе
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2 года назад
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5 лет назад
Мила
 
23 года
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Алиса
 
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3 года назад
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70 отзывов
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Александр
 
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