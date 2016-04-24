nikitovskiy

Необходимо создание Landing Page для транспортной компании Прототип прикрепляю. Жду Ваших предложений
Веду несколько своих проектов, поэтому часто нужны дизайнеры копирайтеры и программисты.
К фрилансерам отношусь с большим уважением, всенгда оплачиваю задания в срок.
- Сайты «под ключ»56 заявокЗакрыт5 лет назад
Интересует покупка ЛИДОВ в сфере по грузоперевозкам.( посредством seo, контекстная реклама и т.д.) Целевой ЛИД: Заявка/звонок на перевозку груза. Минимальная сумма от которой работаем 6000 рублей, возим от ...Контекстная реклама2 заявкиЗакрыт5 лет назад
Приветствую. Необходимо продвижение сайта по грузоперевозкам. Вашим преимуществом будет наличие опыта в данной сфереПоисковые системы (SEO)19 заявокЗакрыт5 лет назад
Необходимо написать seo текст для сайта sirius-trans.ru ТЗ приложу. Основной критерий выбора опыт написания текстов в данной тематике. Жду от Вас предложений с примерами работ.Копирайтинг16 заявокЗакрыт5 лет назад
Необходимо собрать семантическое ядро для SEO продвижения сайта. Тематика: грузоперевозки по России В данный момен сайт находится в разработке.Поисковые системы (SEO)15 заявокЗакрыт6 лет назад
Необходимо создание сайта по негабаритным грузоперевозкам. Сайт должен быть современный с уникальным дизайном и подготовленным к seo Адаптивный дизайн peremont ru federalsp ru datrans ru ap-negabarit ruСайты «под ключ»31 заявкаЗакрыт6 лет назад
Необходимо скопировать лп с конструктора лпмотор на html и настроить работу всех форм.HTML-верстка11 заявокЗакрыт8 лет назад
Интересует продвижение сайта pereezd-neva.ruПоисковые системы (SEO)18 заявокЗакрыт8 лет назад
Требуется настройка контекстной рекламы, ключи уже собрал. Ниша демонтаж домовКонтекстная реклама22 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $5
Требуется перенести Landing Page с конструктора в htmlHTML-верстка1 исполнительЗавершен9 лет назад
есть картинки разных размеров надо привести все в один размер.Иллюстрации и Рисунки19 заявокЗакрыт9 лет назад
1) Доработать визуальный редактор джумлы, чтобы не выпиливало тег и корректно обрабатывало. В общем мне нужно было на этой странице http://pereezd-neva.ru/pereezdy/perevozkamebeli закрыть от индексации всё начиная с иконок преимуществ, заканчивая таблицей автопарка. (всё ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт9 лет назад
Необходимо провести внутренюю оптимизацию сайта euromoving.spb.ru 1) Собрать ключевые слова( маинд мап предоставлю из основных направлений) 2) Составить ТЗ для копирайтера(ключевые слова, тайтл, дескрипшн, перелинковка, вхождения) 3) Составить ТЗ для программиста по ...Поисковые системы (SEO)17 заявокЗакрыт9 лет назад
- $10
Необходимо найти фотографии для сайта pereezd-neva.ru фотогафии должны быть хорошего качества, и уникальными можно брать с фотостоков может еще откуда Темы на которые нужны фотографии- сборка/сборка мебели упаковка мебели транспортировка ...Наполнение сайтов6 заявокЗакрыт9 лет назад
- $2
Необходимо прикрутить форму обратной связи на сайт pereezd-neva.ru на страницу http://pereezd-neva.ru/pereezdy/dacha-pereezd в самый низ страницы, лучше сделать отдельным модулем или скриптом, чтобы мы потом могли самостоятельно ставить ее на различные страницыВеб-программирование1 исполнительЗавершен9 лет назад
- $1
Необходимо внести правки по небольшие правки по сайту. Выровнять шрифты, поправить таблицы и тд и тп. Сайт на wordpressСистемы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $1
Необходимо нарисовать форму заказа для сайта pereezd-neva.ruДизайн сайтов1 исполнительЗавершен9 лет назад
Необходимо напиcать порядка 30 текстов. seo копирайтинг. Тематика грузоперевозки. Исполнителю предоставлю подробное ТЗ. Основное что необходимо, это тексты должны быть читабельными,продающим а не гнаться за количеством символом.Копирайтинг16 заявокЗакрыт9 лет назад
- $15
1. Проверить размер html кода, не должен превышать 100-200 килобайт, если превышает- оптимизировать 2. Скорость загрузки сайта должна быть не более 3-5 секунд, если более то оптимизировать(https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?url=euromoving.spb.ru) 3. Проверить отсутствие фреймов 4. ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт9 лет назад
- $5
Требуется написать два seo текста Тема даный переезд, междугородний переезд ТЗ https://docs.google.com/spreadsheets/d/16vDZaAD-4Y0VaCjvhrFcjokz6hmu8w9QjOxdWVeUFR4/edit#gid=0Копирайтинг1 исполнительЗавершен9 лет назад