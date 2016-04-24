nikitovskiy

Никита nikitovskiy

 
35 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад

Веду несколько своих проектов, поэтому часто нужны дизайнеры копирайтеры и программисты.

К фрилансерам отношусь с большим уважением, всенгда оплачиваю задания в срок.

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$5
выплачено фрилансерам
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  • Landing Page

    Необходимо создание Landing Page для транспортной компании Прототип прикрепляю. Жду Ваших предложений

    Сайты «под ключ»56 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Покупка ЛИДОВ

    Интересует покупка ЛИДОВ в сфере по грузоперевозкам.( посредством seo, контекстная реклама и т.д.) Целевой ЛИД: Заявка/звонок на перевозку груза. Минимальная сумма от которой работаем 6000 рублей, возим от ...

    Контекстная реклама2 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Seo продвижение

    Приветствую. Необходимо продвижение сайта по грузоперевозкам. Вашим преимуществом будет наличие опыта в данной сфере

    Поисковые системы (SEO)19 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Написать seo текст

    Необходимо написать seo текст для сайта sirius-trans.ru ТЗ приложу. Основной критерий выбора опыт написания текстов в данной тематике. Жду от Вас предложений с примерами работ.

    Копирайтинг16 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Семантическое ядро

    Необходимо собрать семантическое ядро для SEO продвижения сайта.  Тематика: грузоперевозки по России В данный момен сайт находится в разработке.

    Поисковые системы (SEO)15 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Создать сайт

    Необходимо создание сайта по негабаритным грузоперевозкам. Сайт должен быть современный с уникальным дизайном и подготовленным к seo Адаптивный дизайн peremont ru federalsp ru datrans ru ap-negabarit ru

    Сайты «под ключ»31 заявка
    Закрыт
    6 лет назад

  • Правки по сайту

    1) Доработать визуальный редактор джумлы, чтобы не выпиливало тег и корректно обрабатывало. В общем мне нужно было на этой странице http://pereezd-neva.ru/pereezdy/perevozkamebeli закрыть от индексации всё начиная с иконок преимуществ, заканчивая таблицей автопарка. (всё ...

    Joomla
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Seo оптимизация

    Необходимо провести внутренюю оптимизацию сайта euromoving.spb.ru  1) Собрать ключевые слова( маинд мап предоставлю из основных направлений)  2) Составить ТЗ для копирайтера(ключевые слова, тайтл, дескрипшн, перелинковка, вхождения)  3) Составить ТЗ для программиста по ...

    Поисковые системы (SEO)17 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Найти фотографии

    $10

    Необходимо найти фотографии для сайта pereezd-neva.ru  фотогафии должны быть хорошего качества, и уникальными можно брать с фотостоков может еще откуда  Темы на которые нужны фотографии-  сборка/сборка мебели  упаковка мебели  транспортировка ...

    Наполнение сайтов6 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Прикрутить форму обратной связи

    $2

    Необходимо прикрутить форму обратной связи на сайт pereezd-neva.ru на страницу http://pereezd-neva.ru/pereezdy/dacha-pereezd в самый низ страницы, лучше сделать отдельным модулем или скриптом, чтобы мы потом могли самостоятельно ставить ее на различные страницы

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Seo статьи

    Необходимо напиcать порядка 30 текстов. seo копирайтинг. Тематика грузоперевозки. Исполнителю предоставлю подробное ТЗ. Основное что необходимо, это тексты должны быть читабельными,продающим а не гнаться за количеством символом.

    Копирайтинг16 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Внести правки на сайт euromoving.spb.ru

    $15

    1. Проверить размер html кода, не должен превышать 100-200 килобайт, если превышает- оптимизировать 2. Скорость загрузки сайта должна быть не более 3-5 секунд, если более то оптимизировать(https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?url=euromoving.spb.ru) 3. Проверить отсутствие фреймов 4. ...

    HTMLJavaScript
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    9 лет назад

  • Seo текст

    $5

    Требуется написать два seo текста Тема даный переезд, междугородний переезд ТЗ https://docs.google.com/spreadsheets/d/16vDZaAD-4Y0VaCjvhrFcjokz6hmu8w9QjOxdWVeUFR4/edit#gid=0

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад
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Отзывы фрилансеров

Lettre
43 года
15 лет в сервисе
Была
2 года назад
$5
6 баллов
9 лет назад
Seo текст
Изначально заказчик проявил себя вполне профессионально при постановке ТЗ несмотря на некоторую резкость в общении. Сотрудничали неоднократно без нареканий с моей стороны. По последнему проекту оплата была произведена только после того, как заказчику пришлось оставлять тут отзыв по проекту (тексты были приняты, но сообщения игнорировались). Мой вывод: рекомендую сотрудничество по предоплате или по СБС.
Отличный исполнитель. Рекомендую всем.
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maximentuss
Максим 
34 года
12 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$5
10 баллов
9 лет назад
Перенести ЛП с конструктора
HTML
Все отлично, 5 баллов.
Рекомендую. Отличный программист! Все как надо и по делу!
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Aega
Егор 
28 лет
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$1
10 баллов
9 лет назад
Прикрутить форму обратной связи
С заказчиком очень хорошо общались по каждой подзадаче. Сотрудничеством доволен. Планирую на дальнейшее сотрудничество.
Рекомендую, отличный исполнитель. Сделал все правки и замечания, я остался доволен сотрудничеством. Надеюсь на дальнейшее плодотворное сотрудничество. Всем советую и рекомендую.
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Rang01
34 года
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$1
10 баллов
9 лет назад
Нарисовать форму заказа
Отличный заказчик, приятно работать, не требовательный, задание формулирует чётко и ясно. Рекомендую всем!
Отличный дизайнер, всегда на связи. Все в срок. Правки сделаны все по моему желанию. Рекомендую всем.
Ответный отзыв
Lettre
43 года
15 лет в сервисе
Была
2 года назад
$2
10 баллов
9 лет назад
SEO текст
Профессиональный и скрупулезный подход к ТЗ характеризует этого заказчика. Все по делу, оплата своевременная, приятно сотрудничать с Никитой.
Отличный копирайтер, все выполнено в срок, правки все оперативно внесены
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