nikitovskiy

Изначально заказчик проявил себя вполне профессионально при постановке ТЗ несмотря на некоторую резкость в общении. Сотрудничали неоднократно без нареканий с моей стороны. По последнему проекту оплата была произведена только после того, как заказчику пришлось оставлять тут отзыв по проекту (тексты были приняты, но сообщения игнорировались). Мой вывод: рекомендую сотрудничество по предоплате или по СБС.