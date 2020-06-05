Создать сайт одностраничник Иврит+Рус

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Закрыт23 заявки1053 просмотра

Сайт на Иврите и русском 

Цель - чтобы человек остался на странице, посмотрел почитал фотографии и отправил лид форму или сам позвонил.

Трафик будет гнаться через фейсбук.

5 лет назад
guest_15913876437903
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Никита
 
29 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
Егор
 
26 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Андрей
 
24 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Артём
 
25 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
1 отзыв
5 лет назад
Амалия
 
28 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Серафима
 
54 года
19 лет в сервисе
Была
6 дней назад
492 отзыва
5 лет назад
Маурт
 
31 год
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Дэвид
 
30 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Епракси
 
32 года
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Алексей
 
44 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Василий
 
40 лет
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
17 отзывов
5 лет назад
Вадим
 
44 года
11 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
5 лет назад
Владимир
 
30 лет
5 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
29 отзывов(-1)
5 лет назад
Андрей
 
30 лет
12 лет в сервисе
Был
6 часов назад
61 отзыв
5 лет назад
Вадим
 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
2 часа назад
11 отзывов
5 лет назад
ТОП-5
Сайты «под ключ»
Артём
 
32 года
8 лет в сервисе
Был
3 часа назад
168 отзывов
5 лет назад
ТОП-10
Сайты «под ключ»
Роман
 
41 год
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 лет назад
Роман
 
41 год
16 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
51 отзыв
5 лет назад
Екатерина
 
31 год
11 лет в сервисе
Была
3 года назад
70 отзывов
5 лет назад
Марина
 
31 год
7 лет в сервисе
Была
8 месяцев назад
11 отзывов(-1)
5 лет назад
Георгий
 
30 лет
6 лет в сервисе
Был
7 дней назад
7 отзывов
5 лет назад
Максим
 
43 года
6 лет в сервисе
Был
4 года назад
19 отзывов(-1)
5 лет назад
Денис
 
31 год
5 лет в сервисе
Был
5 дней назад
4 отзыва
5 лет назад