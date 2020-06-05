ТЗ на разработку сайта

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Закрыт37 заявок1408 просмотров

Есть старый (устаревший) сайт нужно составить четкое и подробное ТЗ на разработку нового сайта.

5 лет назад
Krion007
Дмитрий 
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Заявки фрилансеров

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месяц назад
39 отзывов
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Вадим
 
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Епракси
 
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Денис
 
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29 отзывов
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Иван
 
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Валерий
 
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Вадим
 
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17 лет в сервисе
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5 лет назад
ТОП-5
Сайты «под ключ»
Алиса
 
29 лет
5 лет в сервисе
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13 отзывов
5 лет назад
Рамиль
 
27 лет
5 лет в сервисе
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5 лет назад
5 лет назад
Александр
 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
13 часов назад
287 отзывов
5 лет назад
ТОП-10
Сайты «под ключ»
Марина
 
43 года
16 лет в сервисе
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3 года назад
119 отзывов
5 лет назад
Анна
 
43 года
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3 года назад
5 лет назад
Мария
 
22 года
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Алексей
 
45 лет
9 лет в сервисе
Был
4 года назад
2 отзыва
5 лет назад
Роман
 
41 год
16 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
51 отзыв
5 лет назад
Георгий
 
30 лет
6 лет в сервисе
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7 дней назад
7 отзывов
5 лет назад
Андрей
 
30 лет
12 лет в сервисе
Был
6 часов назад
61 отзыв
5 лет назад