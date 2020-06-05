Есть старый (устаревший) сайт нужно составить четкое и подробное ТЗ на разработку нового сайта.
Сайт CS:GO рулетка и колесо
Вся информация в файле.
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