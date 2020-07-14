Нужен программист

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Завершен6 заявок740 просмотров

Сайт написан на фреймворке Yii2, тот кто разбирается напишите. Нужно доделать! 

Сайт - http://snabzhenec.kz/

Yii
5 лет назад
narchenko_ast
Анатолий 
33 года
9 лет в сервисе
Был
2 дня назад

Выбранный исполнитель

vovasl
36 лет
16 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
5 лет назад
$40
1 день
Escrow
Отличный специалист! Все в срок. всегда на связи! Рекомендую!
Заказчик всегда на связи и своевременная оплата. Буду рад сотрудничать снова! Рекомендую!

Заявки фрилансеров

Владимир
 
36 лет
5 лет в сервисе
Был
13 дней назад
2 отзыва
5 лет назад
Саак
 
35 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
3 отзыва(-1)
5 лет назад
Вадим
 
44 года
11 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
5 лет назад
Епракси
 
32 года
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Андрей
 
30 лет
12 лет в сервисе
Был
6 часов назад
61 отзыв
5 лет назад
vovasl
36 лет
16 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
5 лет назад