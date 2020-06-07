Есть старый (устаревший) сайт нужно составить четкое и подробное ТЗ на разработку нового сайта.
Сайт
Привет, мне нужно сделать самый лучший одностраничник в своей сфере
Должен быть уникальный дизайн
если есть желание и цена подходящая, могли бы посотрудничать
Заявки фрилансеров
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