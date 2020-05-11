ArtemPl_

Артём ArtemPl_

 
25 лет
5 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Web разработчик

Доброго времени суток!) Если ты зашёл ко мне, то тебе явно нужно реализовать проект в сфере web.

-Чем я лучше других?

       Первое - я никогда не срываю сроки, а если сорву(нет), то сделаю ваш проект абсолютно бесплатно.

       Второе - если у вас нет чёткого ТЗ, я помогу его составить, также бесплатно)

CMS с которыми я работаю: django-cms, word press

На чём я пишу back-end: C#(asp.net), python, php

На чём я пишу front-end: HTML5, CSS3, JS(Также я пользуюсь фреймворком bootstrap4)

Где я рисую дизайн: figma

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Отзывы заказчиков

Snus1
37 лет
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
$5
10 баллов
5 лет назад
Нужно сверстать лендинг
WordPress
Очень понравилось работать с Артёмом. Исключительно вежливое общение, соблюдение всех сроков и, конечно, высокий профессионализм исполнения работы. Отличный исполнитель, рекомендую к сотрудничеству.
Прекрасный заказчик! Быстро отвечает и готов обсуждать детали! ТЗ составлено грамотно, вопросов особо не вызывало. Рекомендую к сотрудничеству)
Ответный отзыв
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