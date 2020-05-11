Web разработчик

Доброго времени суток!) Если ты зашёл ко мне, то тебе явно нужно реализовать проект в сфере web.

-Чем я лучше других?

Первое - я никогда не срываю сроки, а если сорву(нет), то сделаю ваш проект абсолютно бесплатно.

Второе - если у вас нет чёткого ТЗ, я помогу его составить, также бесплатно)

CMS с которыми я работаю: django-cms, word press

На чём я пишу back-end: C#(asp.net), python, php

На чём я пишу front-end: HTML5, CSS3, JS(Также я пользуюсь фреймворком bootstrap4)

Где я рисую дизайн: figma