Web разработчик
Доброго времени суток!) Если ты зашёл ко мне, то тебе явно нужно реализовать проект в сфере web.
-Чем я лучше других?
Первое - я никогда не срываю сроки, а если сорву(нет), то сделаю ваш проект абсолютно бесплатно.
Второе - если у вас нет чёткого ТЗ, я помогу его составить, также бесплатно)
CMS с которыми я работаю: django-cms, word press
На чём я пишу back-end: C#(asp.net), python, php
На чём я пишу front-end: HTML5, CSS3, JS(Также я пользуюсь фреймворком bootstrap4)
Где я рисую дизайн: figma
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Отзывы заказчиков
$5
10 баллов
5 лет назад
WordPress
Очень понравилось работать с Артёмом. Исключительно вежливое общение, соблюдение всех сроков и, конечно, высокий профессионализм исполнения работы. Отличный исполнитель, рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
Прекрасный заказчик! Быстро отвечает и готов обсуждать детали! ТЗ составлено грамотно, вопросов особо не вызывало. Рекомендую к сотрудничеству)
HTML-верстка
1 отзыв
$5/час
от $80от 1 дня
нет рейтинга
Сайты «под ключ»
нет отзывов
$10/час
от $150от 7 дней
нет рейтинга
Системы управления (CMS)
нет отзывов
$5/час
от $50от 1 дня
нет рейтинга