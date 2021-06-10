Доработка магазина на ReactJS

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок1759 просмотров

Я НЕ предлагаю Full-time занятость или вакансию. Мне нужна помощь с одним из моих проектов. Оплата почасовая

-------------------------------

Чем предстоит заниматься:

Работа в команде над разработкой магазина. Разрабатывать отдельные компоненты или же небольшие страницы.(Исполнитель работает только над front-end) Работа разбивается на пакеты, каждый пакет согласуется с исполнителем и оплачивается отдельно.

-------------------------------

Как координируется работа в команде:

1. Все задачи располагаются trello.(четыре колонки: новое, в работе, сделано, закрыто).

2. Используется система контроля версий git. Тебе желательно быть знакомым с ней, но если не знаешь - научим). git репозиторий на своём сервере. CI/CD настроен.

3. Есть общий чатик

-------------------------------

Этапы работы:

1. Заказчик предоставляет пакет работ(таблица с подробным описанием работ)

2. Исполнитель оценивает временные затраты и стоимость выполнения работ.

3. Заказчик и исполнитель согласовывают выполнение работ

4. Подписание договора(или безопасная сделка на фриланс-бирже)

5. Выполнение работы

6. Поступление оплаты

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Какую информацию скинуть в ответ:

1. Твоя часовая ставка

2. Сколько часов в день можешь уделять работе

3. Согласен ли подписать дог. или работать через безопасную сделку

4. Примеры проектов на ReactJS/NextJS или ссылочку на Github

GitNext.js
4 года назад
ArtemPl_
Артём 
25 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Дмитрий
 
30 лет
5 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
52 отзыва(-1)
4 года назад
Саша
 
32 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Дмитрий
 
33 года
4 года в сервисе
Был
год назад
4 года назад
Кирилл
 
25 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Олег
 
21 год
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Нариман
 
24 года
6 лет в сервисе
Был
год назад
11 отзывов
4 года назад