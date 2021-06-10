Реализация без каких либо фреймворков Сайт уже сделан, нужно сделать отдельные функции. Нужно сделать: - Сделать отображение сколько времени назад было загружено видео - Кем загружено видео - ...
Доработка магазина на ReactJS
Я НЕ предлагаю Full-time занятость или вакансию. Мне нужна помощь с одним из моих проектов. Оплата почасовая
-------------------------------
Чем предстоит заниматься:
Работа в команде над разработкой магазина. Разрабатывать отдельные компоненты или же небольшие страницы.(Исполнитель работает только над front-end) Работа разбивается на пакеты, каждый пакет согласуется с исполнителем и оплачивается отдельно.
-------------------------------
Как координируется работа в команде:
1. Все задачи располагаются trello.(четыре колонки: новое, в работе, сделано, закрыто).
2. Используется система контроля версий git. Тебе желательно быть знакомым с ней, но если не знаешь - научим). git репозиторий на своём сервере. CI/CD настроен.
3. Есть общий чатик
-------------------------------
Этапы работы:
1. Заказчик предоставляет пакет работ(таблица с подробным описанием работ)
2. Исполнитель оценивает временные затраты и стоимость выполнения работ.
3. Заказчик и исполнитель согласовывают выполнение работ
4. Подписание договора(или безопасная сделка на фриланс-бирже)
5. Выполнение работы
6. Поступление оплаты
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Какую информацию скинуть в ответ:
1. Твоя часовая ставка
2. Сколько часов в день можешь уделять работе
3. Согласен ли подписать дог. или работать через безопасную сделку
4. Примеры проектов на ReactJS/NextJS или ссылочку на Github
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование2 заявкиЗакрыт4 года назад
По сути нужен не особо навороченный сайт для дипломного проекта, который представляет собой систему для пополнения банковского, мобильного и игрового счетов (что-то типа айбокса) . Используемые технологии для бека - JS, иль PHP, ну ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт4 года назад
Задача: Сделать опросник на тильде (6 вопросов) с разным исходом финала (в зависимости от ответов), уникальным дизайном (он уже есть) и с возможностью мультивыбора (возможность выбирать несколько вариантов ответа). И 4 ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен4 года назад
Опишу вкратце суть задачи Есть готовый фронт на react js всего проекта , сам проект только с кандидатами буду обсуждать , есть готовые апи и связь с прогером который писал апи Задача: ...Веб-программирование9 заявокЗакрыт4 года назад
Необходимо сделать систему текстового поиска по архиву графических сканированных страниц для сайта на платформе Bitrix. Аналогично rsl.ruВеб-программирование1 заявкаЗакрыт4 года назад
- $7
Почта на сайте приходит в спам, нужно разобратьсяВеб-программирование7 заявокЗакрыт4 года назад
Необходимо создать телеграмм бота для размещения на шаред хостинге для того, чтобы можно было совершать через телеграмм оплату товаров с помощью функционала "Оплата 2.0" Будет всего 4 товара и надо дать как то возможность ...Веб-программирование8 заявокЗакрыт4 года назад
Необходимо вывести информацию в виде графиков с сервиса аналитики в сайт на Битриксе. Кандидатам скину ТЗ и пример.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт4 года назад
- $35
1. Настроить отправку писем после оформления заказа покупателю и администратору 2. Реализовать 2 вида доставки - Самовывоз + Новая почта 3. Реализовать 3 вида оплаты - Наличные, предоплатой на карту, наложенный платеж. ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт4 года назад