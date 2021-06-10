Доработка магазина на ReactJS

Я НЕ предлагаю Full-time занятость или вакансию. Мне нужна помощь с одним из моих проектов. Оплата почасовая

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Чем предстоит заниматься:

Работа в команде над разработкой магазина. Разрабатывать отдельные компоненты или же небольшие страницы.(Исполнитель работает только над front-end) Работа разбивается на пакеты, каждый пакет согласуется с исполнителем и оплачивается отдельно.

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Как координируется работа в команде:

1. Все задачи располагаются trello.(четыре колонки: новое, в работе, сделано, закрыто).

2. Используется система контроля версий git. Тебе желательно быть знакомым с ней, но если не знаешь - научим). git репозиторий на своём сервере. CI/CD настроен.

3. Есть общий чатик

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Этапы работы:

1. Заказчик предоставляет пакет работ(таблица с подробным описанием работ)

2. Исполнитель оценивает временные затраты и стоимость выполнения работ.

3. Заказчик и исполнитель согласовывают выполнение работ

4. Подписание договора(или безопасная сделка на фриланс-бирже)

5. Выполнение работы

6. Поступление оплаты

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Какую информацию скинуть в ответ:

1. Твоя часовая ставка

2. Сколько часов в день можешь уделять работе

3. Согласен ли подписать дог. или работать через безопасную сделку

4. Примеры проектов на ReactJS/NextJS или ссылочку на Github