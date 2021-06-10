Реализация без каких либо фреймворков Сайт уже сделан, нужно сделать отдельные функции. Нужно сделать: - Сделать отображение сколько времени назад было загружено видео - Кем загружено видео - ...
Интеграция API на React Js
Опишу вкратце суть задачи
Есть готовый фронт на react js всего проекта , сам проект только с кандидатами буду обсуждать , есть готовые апи и связь с прогером который писал апи
Задача: Сделать полную интеграцию готовых апи на фронт , будет прямая связь с прогером и нужно будет работать с ним в паре , проект важный и нужен исполнитель который сможем выделить на проект минимум 6 часов в день
Бюджет 40-50к , плюс возможны бонусы при успешной сдаче
Работу нужно начать как можно оперативно , сроки поджимают
Способы оплаты
1) БС
2) поэтапно без предоплат
На юмани или на карту
АНтиспам - react js
Всем хорошего вечера!
Заявки фрилансеров
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