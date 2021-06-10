Интеграция API на React Js

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт9 заявок777 просмотров

Опишу вкратце суть задачи

Есть готовый фронт на react js всего проекта , сам проект только с кандидатами буду обсуждать , есть готовые апи и связь с прогером который писал апи

Задача: Сделать полную интеграцию готовых апи на фронт , будет прямая связь с прогером и нужно будет работать с ним в паре , проект важный и нужен исполнитель который сможем выделить на проект минимум 6 часов в день

Бюджет 40-50к , плюс возможны бонусы при успешной сдаче

Работу нужно начать как можно оперативно , сроки поджимают

Способы оплаты

1) БС

2) поэтапно без предоплат

На юмани или на карту

АНтиспам - react js

Всем хорошего вечера!

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guest_16190815887945
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