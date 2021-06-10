Разработать скрипт на JS

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Закрыт2 заявки856 просмотров

Необходимо вывести информацию в виде графиков с сервиса аналитики в сайт на Битриксе. 

Кандидатам скину ТЗ и пример. 

JavaScript
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a456
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