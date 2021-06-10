1. Настроить отправку писем после оформления заказа покупателю и администратору 2. Реализовать 2 вида доставки - Самовывоз + Новая почта 3. Реализовать 3 вида оплаты - Наличные, предоплатой на карту, наложенный платеж. ...
Разработать скрипт на JS
Необходимо вывести информацию в виде графиков с сервиса аналитики в сайт на Битриксе.
Кандидатам скину ТЗ и пример.
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