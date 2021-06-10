Фикс неисправности на WordPress

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Закрыт1 заявка10010 просмотров

Есть сайт на wp, и плагин woocommerce. Через отдельный плагин заливается база данных с товарами на сайт. Теперь проблема. Цена, которая отображается на сайте, не фильтруется через фильтры (по убыванию, по возрастанию). Такое чувство что просто считает ее 0, хотя отображается правильно. Для того чтоб она начала фильтроваться, необходимо зайти в карточку товара и просто нажать "обновить" и цена начинает работать как надо. На чистом wp пробовал, все замечательно, значит проблема в текущих файлах! Нужно это исправить

WooCommerceWordPress
4 года назад
guest_16233171285727
4 года в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Илья
 
32 года
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад