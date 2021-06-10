Фикс неисправности на WordPress

Есть сайт на wp, и плагин woocommerce. Через отдельный плагин заливается база данных с товарами на сайт. Теперь проблема. Цена, которая отображается на сайте, не фильтруется через фильтры (по убыванию, по возрастанию). Такое чувство что просто считает ее 0, хотя отображается правильно. Для того чтоб она начала фильтроваться, необходимо зайти в карточку товара и просто нажать "обновить" и цена начинает работать как надо. На чистом wp пробовал, все замечательно, значит проблема в текущих файлах! Нужно это исправить