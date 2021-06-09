Добрый, требуется человек с опытом работы с системой/плагином (Premium Exchanger, он же ExchangerBox в прошлом) Время от времени требуются доработки от написания модуля для работы с API того или иного мерчанта, заканчивая доработкой самой ...
Доработка сайта
На проекте личного блога требуется реализовать следующий функционал:Добавление vue-skeletons loader на 3 страницах. Требуется добиться того, чтобы при загрузке страницы блоки с динамикой не дергались пока данные еще загружаются.Skeleton должен быть стилизован под цвет страницы (Темный)Привести верстку в порядок в соответствии с исходным дизайном (Небольшие изменения позиций элементов)Заменить все исходные svg изображения на png (Предоставляются)Заменить язык по умолчанию (Система переключения уже присутствует)Есть тестовый сервер.От вас требуется наличие опыта работы на Vue, и проектов в портфолио.
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