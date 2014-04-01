PHP, разработка интеграций с сторонними сервисами

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Закрыт2 заявки631 просмотр

Добрый день

Ищу специалиста для разработке интеграций с сторонними сервисами

Требования к специалисту

- PHP jun/mid

- знание английского на уровне чтения и понимания технической документации

- Желателен опыт работы с Drupal

Документация к первой интеграции https://docs.guesty.com/

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