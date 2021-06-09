Доработка фильтра на сайте OpenCart

На сайте есть страницы производителей, где товары фильтруются по бренду.

Также на этих страницах есть боковой фильтр с параметрами, при нажатии на который товары фильтруются по выбранному параметру, но не из товаров определенного бренда, а из всей базы данных.

Т.е фактически необходимо доработать боковой фильтр так, чтобы при его использовании он применялся к товарам только по определенному бренду.

Более подробное ТЗ по ссылке: https://doc.clickup.com/d/h/4hat7-78/65e6da5d88d21f9