Framework: laravel Сайт: brokrate.ru Перечень задач Требуется устранить несколько багов и выполнить мелкие доработки на сайте. Требуется внедрить хлебные крошки.Починить отображение списка рынков в обзореПочинить отображение комиссий в сравнении брокеровСделать кликабельными логотипы ...
Доработки на сайте автообъявлений
Список доработок на сайт объявлений (автомобили, компании, новости и т.д.) кандидатам. Самопиc PHP 7.1 (шаблонизатор Smarty).
От вас стоимость часа, портфолио по сложным проектам (порталы, сервисы, CRM и т.д.), желание активно работать над улучшением сайта. Обязательны навыки верстки.
Новичкам не отвечаю. Вечно занятым в течении рабочего дня тоже.
Оплата в Юмани по схеме: Выполнение > Проверка > Оплата
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