Корзина Минишоп2 МодХ

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Закрыт3 заявки985 просмотров

Есть модх Рево с шаблонами хтмл

http://z.sssstudio.com.swtest.ru/

надо сделать функционал корзины

полностью рабочий магазин не требуется (это площадка для тестеров)

4 года назад
guest_16231995098698
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