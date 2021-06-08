Доработка модуля

$120
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка64 просмотра

Доработка модуля

4 года назад
sergey_hm
Сергей 
30 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

DenDevin
40 лет
9 лет в сервисе
Был
12 часов назад
4 года назад
$120
5 дней
Было приятно работать с Сергеем над доработкой модуля. Чёткая постановка задачи, всегда находился онлайн и вносил комментарии в процессе разработки. Спасибо за интересный проект и надеюсь поработать с вами ещё!

Заявки фрилансеров

DenDevin
40 лет
9 лет в сервисе
Был
12 часов назад
4 года назад