Elasticsearch внедрить в проект, начать работу требуется сразу! сайт на Битрикс, бюджет 300$ - оплата по готовности работ Оставляйте Ваш телеграмм для связи
Доработка модуля
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $300Веб-программирование3 заявкиЗакрыт4 года назад
- $700
Нужно будет разрабатывать новые сайты на CMS Opencart, нужны хорошие знания данной CMS. Требования: Желателен опыт разработки на языке PHP от 1 года; Знание HTML5, CSS, ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт4 года назад
Ищу в команду Full Stack Web JavaScript разработчика для работы над Web no-code / low-code инструментом для создания приложений (условно - пишем свой bubble.io). Нужно знать Node.JS, React, будет очень круто - если ещё ...Закрыт4 года назад
Есть простая форма с произвольной суммой оплаты. Нужно подвязать форму и отправлять все данные на почту после оплаты. Скрин формы: https://prnt.sc/14q0nwg Жду ваших предложений.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт4 года назад
- $12
Создать приложение для Windows 10, способное: - принять URL страницы, проверить доступность - обнаружить на ней таблицы - если таблиц несколько, предложить пользователю выбор (по номеру или названию) - выгрузить таблицу ...Закрыт4 года назад
- $80
Сделать парсер данных и перевод их с сайта задача - сегодня! Чтобы запускался раз в сутки - результат файл CSV Бюджет 80$, оплата строго по готовности - после просмотра готового файла ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт4 года назад
Проект - приложение, для изучения английского языка. В проекте есть ряд ошибок, которые нужно устранить + рефакторинг приложения. Основная сложность, это можно не скрывать, в том, что проект сложно может быть запустить, для этого ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт4 года назад
Внести небольшой список правок, по сайту ориентировочно часов на 10 часов. Сайт на YII Framework. Без опыта просьба не беспокоить. https://docs.google.com/spreadsheets/d/1KR2Bla2-h7yIHf2Y5x-lAkRhrRVDFORIpw4O37bcvik/edit?usp=sharing. Оплату напишите свою, можем почасовую.Закрыт4 года назад
Здравствуйте. Необходим "сайтодел", который будет предлагать и реализовывать по 2 короткие гипотезы по улучшению работы сайта компании в неделю. Рассматриваем как проектную работу, так и долгосрочное сотрудничество. ...Закрыт4 года назад