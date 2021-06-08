Сделать парсер данных и перевод их с сайта задача - сегодня!

$80
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки3685 просмотров

Сделать парсер данных и перевод их с сайта задача - сегодня!

Чтобы запускался раз в сутки - результат файл CSV

Бюджет 80$, оплата строго по готовности - после просмотра готового файла

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4 года назад
createrwebst
Андрей 
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